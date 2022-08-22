鄰居是狼人！埋伏強拖酒店妹進屋 掐脖毆打後性侵得逞

台中市一名酒店女公關小雅（化名），去年爬樓梯要回租住樓層，途中竟遭覬覦她美色的楊姓鄰居強拖進屋，暴力脅迫性侵得逞。（資料照）

2022/08/22 22:34

〔記者許國楨／台中報導〕鄰居是狼人！台中市一名酒店女公關小雅（化名），去年爬樓梯要回租住樓層，途中竟遭覬覦她美色的楊姓鄰居強拖進屋，暴力脅迫性侵得逞，楊男一、二審均被依強制性交罪判12年徒刑，小雅再提醫藥費、精神撫慰金及80天無法上班，超過千萬的民事訴訟求償。

案經審理後法官認為，楊男為逞慾以言語恫嚇、毆打小雅，又未用保險套強制性交，還在訴訟期間指摘小雅「仙人跳」，造成小雅巨大痛苦，判准醫療費部分，但認為不能工作損失難以認定，另撫慰金則以90萬元為宜，扣除小雅已領的犯罪被害人補償金，判楊男需再賠56萬元，全案還可上訴。

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判決指出，去年2月19日下午6時許，小雅到一樓向房東繳房租後，爬樓梯準備回5樓租住處，未料半途竟遭住3樓楊男伏擊，以右手勒脖、左手摀住口鼻強行拖進屋內後，楊男見她不斷掙扎又大聲呼救，唯恐驚動其他鄰居，竟再度雙手掐脖並拳腳痛毆，造成小雅遍體鱗傷無法再反抗後，搜刮她身上4千元現金。

隨後楊男又恫嚇攜帶刀械，喝令小雅去洗澡，接著尾隨進浴室強行性侵得逞，並拿出折疊刀恐嚇「不准報警」，小雅為保全性命不得已配合，並幫楊男按摩聊天，見楊男卸下心防表示身上沒有錢，楊男還她2千元，一直控制行動到晚上9點，心中充滿恐懼的小雅才得以離開，隨即到醫院驗傷並報案。

案經台中地院審理後，認為楊男犯行明確，依強制性交罪，判12年徒刑，另犯恐嚇危害安全罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬元，小雅再提出民事訴訟，求償醫療費用2872元，並表示從事酒店公關日薪為4603元，她因此精神不穩定，從案發隔日到至6月7日，至少有80個工作天不能工作，損失36萬8240元，又因被性侵精神痛苦，請求慰撫金1000萬元，合計求償1037萬1112元。

法官判准醫療費部分，認為小雅提出的薪資條不足認定她的收入狀況，且小雅於案發前的1月6日開始就無工作收入，不能工作的損失部分無法認定。

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