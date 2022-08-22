打黃高手淪雞頭！彰化二警入股色情養生館 年撈40萬遭重判

劉姓員警案發後遭檢調人員帶回地檢署偵訊，被法院判刑3年6月，褫奪公權3年。（民眾提供）

2022/08/22 20:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣警局和美分局爆發貪污案，專門查緝色情業的一組金姓警員及大霞派出所劉姓巡佐，涉嫌入股養生館，並與色情業者勾結做起半套、全套服務，短短一年就獲取不法所得40萬元，兩警事後依貪汙治罪條例起訴，全案近日審結，一審判處金男有期徒刑2年，褫奪公權2年、劉男3年6月徒刑，褫奪公權3年。

金姓（55歲）與劉姓（51歲）員警，分別從警28年與25年，因有豐富承辦查緝妨害風化、色情養生會館經驗，被長官信賴取締轄區色情行業的工作，未料兩人憑藉職權公然涉貪，並知法犯法，容留色情業進行性交猥褻，以獲取不法利益，其中，劉男曾於2016年間以「陷害叫唆」手段，喝令養生館女子脫光裸露、拔陰毛方式違法蒐證，一度遭警方懲處申誡，沒想到隔年卻變相跟色情業合作，還找來專屬勤務的金姓警員合作，不過法網恢恢，兩人終究遭逮。

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事後彰化縣警局召開考績會，依警察人員人事條例第31條1項6款「公務人員考績法所定一次記二大過情事」，予以免職，為了賺取20萬紅利，不僅退休金泡湯，還要入監服刑，實在得不償失，令人不勝唏噓。

判決書指出，金男自2015年7月任職和美警分局一組警員，負責辦理正俗業務，需有查緝及取締不法色情業者績效，劉男為和美分局大霞派出所巡佐，因在查緝、色情業方面有固定配合線民，因此績效良好，他也與金男合作無間，兩人破獲不少轄區妨害風化案件，深獲長官倚重。

不過金、劉兩人在查緝不法時與按摩小姐辜女及其男友洪男熟識，2018年6月，兩人獲悉辜、洪兩人有意經營色情養生館，竟各出資12萬5千元入股，一起成立君悅養生館，並做起半套及全套的色情服務，不過君悅的生意不佳，辜女與洪男另起爐灶，2019年1月成立金樂養生館，劉男與金男仍入股，同時劉男也找人接手君悅，讓養生館得以繼續，金、劉兩人也能獲取兩邊利益。

金、劉兩人成為色情養生館的股東後，開始利用自身職務關係，多次提早通風報信臨檢勤務給辜女及洪男規避查緝，同時消極不取締其入股的養生會館，使其壯大，.後來兩人為了生意也開始打擊同業，由金男負責遊說分局長支持取締轄內其他養生館，劉則以匿名報案等方式檢舉，兩人濫用職務權限，以提升自己所經營的色情養生館的營收，每月獲取不法利益約1萬至3萬元不等，至2019年6月遭檢舉，已各獲取20萬元。

後來金、劉兩人被捕後坦承不諱，並繳交犯罪所得，但劉男卻大言不慚表示，「全彰化養生館沒有從事性交易的應該沒辦法經營下去」，也說「取締按摩店要蒐證，可是在檢察官、法官聲請搜索票時就會被打掉…，而且取締有時結果也會被判無罪…」、「既然取締那麼困難，乾脆自己開店好了，反正要退休了，只是想賺錢…，而且取締與否還要經過他與金男的同意」等語，妄想一手遮天。

法官審理認為，金男與劉男異想天開，不顧警職退休指日可待，投身經營色情養生館，敗壞警紀，背棄社會大眾對於警察的高度信賴，其中金男多年來累積的優良事績，毀於一旦，兩人行為更使無數兢兢業業、克盡職責的警察一同蒙羞，實應嚴責。

法官審酌，劉男是全案品行最不佳者，依違反貪汙治罪條例將劉男判刑3年6個月，褫奪公權3年；金男判刑2年，褫奪公權2年；辜女與洪男各判刑9月，得易科罰金，緩刑4年，並應向公庫支付各25萬4000元。

彰化和美分局於2019年間爆發員警包庇色情養生館案件。（資料照）

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