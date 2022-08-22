戴寧涉詐領助理費開庭 前男友視訊出庭作證

嘉義地方法院審理嘉義市議員戴寧（見圖）涉詐領助理費案，今天下午開庭傳喚戴寧的王姓前男友出庭作證。（資料照）

2022/08/22 18:36

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義地方法院審理嘉義市議員戴寧涉詐領助理費案，今天下午開庭傳喚戴寧的王姓前男友出庭作證，王男證稱，兩人交往10餘年，同居近5年，將擔任職業軍人時的薪轉帳戶存摺、提款卡、印章都交由戴寧保管，知道戴寧以他的名義申報為議員助理，但他沒實際擔任議員助理工作，審判長對此詢問戴寧意見，戴寧否認犯行表示，王男的證述不實在。

王男因在中國工作，今天以視訊方式出庭接受檢、辯雙方詰問，王男證稱，自職業軍人退伍後曾做廚師、赴柬埔寨從事廠務管理等工作，戴寧返嘉參選議員，他斷斷續續曾到餐廳工作，選前也曾幫戴寧在社群網路發布消息、發想議題等為其助選，不過戴寧擔任議員後，就未從事議員助理相關工作；由於戴寧的家人反對兩人交往，與戴父戴建三僅見過2、3次面，戴建三未與他談及戴寧當議員後的規劃及助理一事，至於市議會議員助理申報紀錄所用薪資帳戶存摺、提款卡、印章，都交由戴寧保管，戴寧當選後就沒見過，對每月匯入的2萬元助理薪資及是誰領取使用，他都不知情。

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王男說，分手後沒拿回該帳戶存摺，打算直接臨櫃註銷，但也一直沒處理，約2年前為領疫情補助津貼才處理該帳戶，今年3月，戴寧涉詐領助理費案爆發，因要到中國工作，為避免遭波及，5月下旬透過電子信件向嘉義地檢署檢舉。

戴寧辯護律師王振名反詰問王男，2010年3月該帳戶有換發存摺紀錄，「是不是本人去換發？」王男回答，因更換名字曾親自去換發存摺，戴寧再問王男，2010年3月之後，「帳戶的錢怎麼使用的？」「是誰領的？」王男均回不知道。

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