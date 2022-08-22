炒作板橋浮洲合宜住宅獲利2.1億元 金主、仲介等101人起訴

新北地檢署。（資料照）

2022/08/22 15:53

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓女子等人為規避合宜宅10年不得買賣閉鎖期，利用假金流、假債權，透過法院強制執行拍賣方式，取得新北市板橋區浮洲合宜宅所有權，總計轉手35戶合宜宅，獲利2億1158萬餘元，新北地檢署今日依詐欺得利、偽造文書等罪嫌起訴仲介、金主、代書、人頭等101人。

2009年間，民調顯示都會區房價過高為民怨之首，內政部因此於2010年及2011年，分別報經行政院核定「機場捷運A7站」及「板橋浮洲」二處「合宜宅」招商投資興建計畫，以低於周邊市價行情讓民眾便宜購屋。

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去年10月間，監察院針對板橋浮洲合宜宅的承購人，疑以製造不實的債務證明，經第三人向新北地院聲請強制執行拍賣，以規避合宜宅所有權移轉限制，其中39戶疑涉「假債權、真買賣」，進而糾正內政部、國家發展委員會。

新北地檢署隨即剪報分案並組成專案小組積極偵辦，辦案團隊在偵查期間，向法院調閱上百宗卷證，並向金融業者調閱上千筆傳票，釐清被告等人為規避合宜宅10年不得買賣的閉鎖期，利用假金流、假債權，透過法院強制執行拍賣方式，取得合宜宅所有權。

檢肅黑金專組檢察官蔡景聖陸續指揮內政部警政署刑事警察局偵查第七大隊、新北地檢署重案組檢察事務官，發動搜索，聲押仲介、金主等4人獲准，總計傳訊超過120人次被告、證人，於8個月內密集偵查終結，起訴被告共計101人。

檢方調查，本案犯罪模式為：仲介與金主等人配合，尋找購屋資金不足、或有意出售合宜宅賺取差價的承購人，先將房屋出售予金主等人，仲介等人再尋找其他買家。

一旦買方有意成交，代書即安排簽約、開立假本票，以便日後取得拍賣合宜宅的執行名義；多數合宜宅進入法院拍賣程序後，並有其他被告喬裝租客，使法院將「不點交」的意旨登錄在拍賣公告，降低他人競標意願。

代書等人更以債權人名義，向法院具狀提高拍賣底價，進而排除其他法拍競標者，承購戶與買方以此手段，規避合宜宅10年內不得買賣閉鎖期，致內政部營建署無法行使原承購價格85%買回的優先承買權。

檢方核算，被告總計轉手35戶合宜宅（另有4戶尚在偵查中），並導致國庫受4519萬餘元損失，獲利2億1158萬餘元。

新北檢表示，合宜宅為政府為平穩房價、落實居住正義等公益目的而設的國家政策住宅，被告等人製造假債權、利用強制執行程序移轉合宜宅所有權，為法律不容許的犯罪行為，呼籲民眾切勿貪圖利益、心存僥倖，檢方亦將全力偵辦此類案件，維護我國社會政策的健全發展。

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