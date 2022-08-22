獨家》八里冰屍5年後入土為安！善願協會付喪葬費圓滿解決

中華民國善願愛心協會前往八里冰屍案蔣家關切，發給蔣子振作慰問金，並將支付全部喪葬費，讓蔣家冥陽兩利。（記者吳仁捷翻攝）

2022/08/22 11:32

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕新北市八里蔣姓婦人冰屍案引發社會關注，檢警釐清為自然死亡後，遺體發還蔣婦兒子，但他因生活困頓，無力喪葬，中華民國善願愛心協會得知後，趕往慰問，除了發給蔣子善願振作基金，也將協助蔣子支付全額喪葬費用，讓蔣婦兒子不禁哽咽，表示會欠善願太多，全案總算圓滿。

新北市八里16日晚間因蔣婦14歲孫女（國二）孫女指控遭父親家暴，還爆出奶奶被鎖在冰箱，87歲蔣姓婦人遭66歲兒子冰在冰箱五年，遲未入殮的駭人案為之曝光；檢警17日相驗，釐清蔣婦為心血管疾病心因性休克，排除他殺，遺體發還蔣子處理，蔣子透過殯葬業者，火化母親遺體，五年後總算安葬臺北市臻愛公塔，入土為安。

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善願愛心協會資深志工、中校退休周先生、黃先生兩人以同袍身分，八里慰問空軍上士退役的蔣子，他感受到國軍弟兄慰問，滿是歡喜。

善願志工今天緊急提供3萬6千元振作慰問金，告知蔣婦兒子這是「振作基金」，希望他趕快找工作賺錢，畢竟溢領補助仍要歸還政府，善願志工鼓勵未來若女兒返家，也要好好善待她，修補父女關係。

善願協會會長郭志祥說，協會願協助蔣男支付安葬母親所有喪葬費用，志工們並集資發給他振作基金，希望他找到工作，接回女兒好好養育，全案在各界協助下圓滿，讓蔣家得以冥陽兩利。

中華民國善願愛心協會前往八里冰屍案蔣家關切，發給蔣子振作慰問金，並將支付全部喪葬費，讓蔣家冥陽兩利。圖為蔣婦生前照。（記者吳仁捷翻攝）

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