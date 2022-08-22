老闆偷吃人妻辦公室當砲房 肉麻line對話露餡 綠帽夫獲判賠40萬

老闆偷吃人妻OL辦公室當砲房。（情境照）

2022/08/22 07:27

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鍾姓公司老闆，被控偷吃人妻，兩人互傳「寶貝…」、「嗯嘛嗯嘛」曖昧、肉麻line簡訊，每個月至少在辦公室做愛一次，被人妻丈夫捉包，求償60萬元，鍾否認犯行，橋頭地院採認原告所提對話內容，以及人妻證詞，判鍾賠償40萬元。可上訴。

原告李男主張：他與妻子結婚10年，育有2名子女，婚姻關係迄今仍存續中，妻子在一家公司業務單位上班，去年10月間，意外發現妻子的手機有「早安啊寶貝」、「寶貝我到家囉」、「我來了」；「有沒有想我啊……」、「親親」；等親密肉麻之對話。

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經質問妻子方坦承，對方為其公司老闆，兩人於2020年8月間至去年9月間發展出逾越一般男女交往分際之關係，除傳遞曖昧訊息之外，尚有在辦公室內發生性行為，頻率至少1個月1次，累計至少14次。

鍾男則辯稱，他雖有傳送對話內容，他也擔任業務部講師，與同事間之互動較為密切，為表達對同事之關心，增進同事間之情誼，會以較親密用語問候同事，並無不良之動機。

橋頭地院經核與原告所述及提出之證物相符，堪以認定，而被告僅空言否認，難予採信，判鍾敗訴賠償40萬元。

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