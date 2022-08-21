119花蓮救命王彭康祐 連2週線上指導CPR再救2命

119花蓮救命王彭康祐，連續2週線上指導CPR再度救回2命。（花蓮縣消防局提供）

2022/08/21 12:25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕曾獲全台十大傑出救護技術員、又稱花蓮救命王的花蓮消防局救災救護指揮科小隊長彭康祐，連續2週均遇到7旬長者遭異物哽塞，造成心肺功能停止案件，經第一時間緊急線上指導CPR後，再度成功救回2命。

花蓮市一名年約70歲老翁，吃晚餐時不慎噎住，倒地沒有呼吸，家人立即撥打119求救，在救援中成功於鬼門關前拉回超過50條性命的119指揮中心小隊長彭康祐，經線上指導CPR，並執行高級心臟救命術後，終於在送醫途中恢復意識及呼吸，經醫院治療隔日康復返家，保住一命。

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家住花蓮瑞穗的另一名7旬老婦，則是不慎吞入假牙造成哽塞無法呼吸，家人嚇得趕緊撥打119求援，彭康祐把握黃金時間，與死神賽跑，再度線上指導家屬正確排除異物急救方法，最後讓長者成功吐出假牙順利獲救。

彭康祐起先透過電話得知，老婦初期仍能站立，指導家屬以背後環抱擠壓腹部方式，進行哈姆立克法急救，但異物未排出，長者也隨急救時間不斷流逝缺氧倒地，隨後改以指導壓胸方式急救，囑咐將長者臉側一邊，跟著他的節奏壓胸，急救約7分鐘後，電話一端終於大喊「發出聲音了！」

彭康祐隨即指示停止壓胸，並重新評估長者狀況，且不要嘗試用手挖吐出異物，保持腳抬高、臉側邊姿勢等候救護車到達，所幸不久「假牙已自行吐出」並恢復意識。

彭康祐說，異物哽塞會讓患者從意識清醒到無意識，最後失去呼吸心跳，若無即時給予正確處置，很可能無法挽回性命，因此請報案者務必保持冷靜，聽從派遣人員醫療指導，就可增加患者成功獲救機會。

彭康祐線上指導家屬以背後環抱擠壓腹部方式，為老婦進行哈姆立克法急救。（花蓮縣消防局提供）

花蓮市一名年約70歲老翁，吃晚餐時不慎噎住，倒地沒有呼吸，經彭康祐線上指導CPR，並執行高級心臟救命術後，終於在送醫途中恢復意識及呼吸，經醫院治療隔日康復返家，保住一命。 （花蓮縣消防局提供）

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