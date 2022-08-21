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    首頁　>　社會

    竹聯明仁會內訌？ 兩派砍殺打到自己人 21人到案多名少年送辦

    馮男及友人駕車到場，警方調閱監視器以車追人。（記者姚岳宏翻攝）

    馮男及友人駕車到場，警方調閱監視器以車追人。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/08/21 09:54

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市松山區發生街頭砍人案，17歲馮姓少年在IG看到暱稱Tina的女子很漂亮，想要約出去吃飯，引起Tina男友謝男不滿，雙方相約饒河夜市旁談判，一言不合即持刀棍互毆，混亂中謝男友人張男手臂被西瓜刀砍傷，幸無生命危險，警方陸續約談動手的21人到案，其中多人未成年，詢後分依殺人未遂、傷害及妨害秩序等罪嫌送辦。

    警方調查，雙方各自召來的幫手，分別都有竹聯幫明仁會背景，只是分屬台北、新北不同掛，等被抓到警局時，才知「打到自己人」，目前警方還在釐清相關幫派背景細節。

    松山分局松山派出所10日清晨接獲民眾報案，松山區松河街彩虹橋入口附近有人打架，立即派遣警力到場，到場時僅有傷者19歲張男及4名友人在場，警方協助就醫後將餘4人帶回派出所釐清案情。

    據了解，傷者張男的謝姓友人，因追求馮男女友Tina，雙方先在網路互嗆，隨即相約當天清晨5時在彩虹橋入口談判，並各自找來朋友助陣，謝男這方帶來2車9人，馮男這方3車12人，雙方一言不合持刀、棍互毆，過程中，馮男這方的17歲曾男持刀砍傷張男手臂，行兇後曾男等人駕車離去。

    警方組成專案小組，調閱錄影監視器以車追人，鎖定雙方5車21人，隔日先在新北市三峽區追緝曾男到案，後陸續逮其餘犯嫌到案。警方呼籲，暴力並不能解決問題，對於違法暴力情事，警方定迅速依法究辦。

    救護車到場將傷者送醫。（記者姚岳宏翻攝）

    救護車到場將傷者送醫。（記者姚岳宏翻攝）

    警方將人帶回派出所釐清案情。（記者姚岳宏翻攝）

    警方將人帶回派出所釐清案情。（記者姚岳宏翻攝）

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