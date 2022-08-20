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    8/20 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    8/20 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！（圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

    8/20 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！（圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

    2022/08/20 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月20日）開獎的第111000199期雙贏彩、第111000199期今彩539，頭獎均摃龜。

    第111000199期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、08、10、11、12、14、17、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，可得10萬元；參獎共148注中獎，每注可得500元；肆獎共1575注中獎，每注可得100元。

    第111000199期今彩539中獎號碼為「11、13、29、31、35」，頭獎摃龜；貳獎共注中176獎，每注可得2萬元；參獎共6068注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7476注中獎，每注可得50元。

    第111000199期39樂合彩中獎號碼為「11、13、29、31、35」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共229注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8343注中獎，每注可得1125元。

    第111000199期3星彩中獎號碼為「516」，正彩共49注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000199期4星彩中獎號碼為「4565」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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