小孩從樓梯摔落！母急飆速144求撤罰 法官因這點駁回

陳姓女子開車在速限80公里的苗栗縣台72線東西向快速道路銅鑼路段，被警方測得時速144公里，嚴重超速被罰8000元、扣牌照6個月。圖為警方測速執勤示意照。（警方提供）

2022/08/20 21:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕陳姓女子開車在速限80公里台72線東西向快速公路銅鑼路段，被警方測得時速144公里，嚴重超速被罰8000元、扣牌照6個月。陳女提行政訴訟求情說，接獲同事告知小孩從公司樓梯上摔落，心急如焚才會超速，盼能處分撤銷；但法官認為，陳女的子女既已有其公司同事陪同，已難認有何緊急危難狀態存在，陳女訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

去年8月間某天下午，陳女開車行經台72線21.7公里西向108.7公尺處，被在路肩執行超速取締的警員以雷達測速儀器測出時速高達144公里。這個路段速限80公里，陳女行車超速64公里，警方依道路交通管理處罰條例逕行舉發，陳女因嚴重超速被裁罰8000元、吊扣汽車牌照6個月。

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陳女不服，提行政訴訟，主張當天因接獲同事告知小孩從公司樓梯上摔落，心急如焚才會超速，她也質疑速限交通標誌設置不顯眼、警方取締處無路肩公務車專用區及雷達測速儀器精準度等，希望撤銷處分。

苗栗地方法院法官審理認說，陳女所質疑速限交通標誌設置不顯眼、警方取締處無路肩公務車專用區及雷達測速儀器精準度等爭點，都合乎規定。

至於陳女主張她將子女寄放在公司，駕車出外，因公司同事說她子女從樓梯上跌下來而駕車趕著返回，才會超速行駛。法官認為，陳女的子女既已有公司同事陪同，客觀上已難認有何緊急危難狀態存在，陳女縱心繫子女當時狀況，亦難認陳女所為該當緊急避難之要件。

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