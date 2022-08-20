苗栗國危「雞」！土雞鬼月衝馬路趴趴走 民怨：準備要普度嗎

苗栗縣童姓讀者向本報投訴，苗栗市三湖道近來經常可見「土雞趴趴走逛大街」，影響用路人行車安全，時逢農曆7月，直呼「準備要普度嗎！？」（讀者提供）

2022/08/20 18:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣童姓讀者向本報投訴，苗栗市三湖道近來經常可見「土雞趴趴走逛大街」，影響用路人行車安全，時逢農曆7月，直呼「準備要普度嗎！？」對此，苗栗警方說，依道路交通管理處罰條例，可處飼主300到600元，若造成車禍則恐面臨過失傷害的刑事追究，提醒飼主注意。

童姓讀者投訴，16日下午5點多行經苗栗市三湖道的功維敘隧道附近路段，直擊數隻土雞從一旁闖入車道，在馬路趴趴走、逛大街。19日下午5點左右，再度見到1輛轎車為了「禮讓」1隻土雞而緊急剎車。

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童姓讀者認為，苗栗市三湖道是通往西湖鄉的主要道路，上、下班車流量大，功維敘隧道是知名觀光景點、遊覽車與遊客小客車多，恐怕發生為了閃避或「禮讓」土雞的交通事故。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第84條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新臺幣300元以上600元以下罰鍰」，若造成車禍則恐吃上過失傷害罪嫌。

縣府農業處則指，飼養700頭（隻）畜、禽以上規模，需申請畜牧登記，並應依規範施設畜舍設備，若不符規範才有相關罰責，以此案看來，為一般常見的容許使用，農政單位目前無相關規範。不過，就如同警方所言，有道路交通管理處罰條例處罰及過失傷害的刑事追究，提醒飼主注意。

苗栗縣童姓讀者投訴，苗栗市三湖道近來經常可見「土雞趴趴走逛大街」，影響用路人行車安全。（讀者提供）

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