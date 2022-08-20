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    沒義氣！3外籍失聯移工同車出遊被警攔查 駕駛落跑丟下2乘客

    永康警分局鹽行派出所攔查怠速的自小客車，搜出毒品咖啡包，偵訊後將29歲的朱姓男子移送法辦。（民眾提供）

    永康警分局鹽行派出所攔查怠速的自小客車，搜出毒品咖啡包，偵訊後將29歲的朱姓男子移送法辦。（民眾提供）

    2022/08/20 17:29

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕3名越南籍失聯移工同車出遊，18日晚間行經台南永康區的街道時，由於未開大燈，鹽行派出所員警攔查，沒想到駕駛趁亂逃逸，留下2名乘客當場落網，其中19歲的豆姓女子還被搜出安非他命毒品，罪加一等。

    另外，永康警分局鹽行派出所也在昨晚執行擴大臨檢勤務時，行經三民街巷內，發現1部自小客車怠速停於暗處，且駕駛眼神慌張，形跡可疑，經盤查後，果然搜出毒品咖啡61包，總重230.61公克，偵訊後，今將29歲的朱姓男子移送法辦。

    3名失聯移工是在18日深夜開車經鹽行派出所轄區，由於未開大燈，巡邏員警加以攔查，發現牌照已逾檢註銷，而駕駛假裝配合，卻又加速逃離。

    警方尾隨追趕，於王行路攔停，駕駛趁亂棄車逃逸，留下20歲陳男與19歲豆女等2名乘客，調查後，3人都是越南籍的失聯移工。

    不過警方進一步搜查，在豆女身上起獲毒品安非他命1包，毛重0.24公克，以及不明粉末1包，毛重0.44公克等物，偵訊後，於19日移送法辦，陳男則移專勤隊歸案。

    而19日鹽行所長侯俊誠與警員林彥任、陳俊哲、王紹驊等4人攔查迨速的自小客車，逮獲朱男，等於連續2起街頭查獲毒品案。

    永康分局長甘炎民表示，鹽行派出所員警主動針對可疑人、車實施攔檢，進而查獲毒品案，展現在街頭打擊犯罪的努力與維護治安的決心。

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    永康警分局鹽行派出所攔查怠速的自小客車，搜出毒品咖啡包。（民眾提供）

    永康警分局鹽行派出所攔查怠速的自小客車，搜出毒品咖啡包。（民眾提供）

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