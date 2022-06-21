高雄輕軌站玻璃遭彈襲 捷運局： 一片3萬元求償到底

高捷公司調派維修人力與材料，今天下午修復輕軌C19馬卡道站玻璃。（記者葛祐豪翻攝）

2022/06/21 22:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌C19馬卡道站玻璃遭鋼珠彈襲，整片爆裂，警方今天下午逮捕2名嫌犯，高雄市捷運局強調，一片帷幕玻璃換新約3萬元，將求償到底！

警方今天下午迅速破案，逮捕陳姓、柯姓男子，起出一把BB槍和3顆鋼珠彈，據了解，陳男（21歲）購得BB槍後，由柯男（22歲）開車載他，行經輕軌馬卡道站時，陳男索性朝站體玻璃「試槍」，擊破輕軌玻璃牆，警方訊後依公共危險罪、毀損等罪嫌移送法辦。

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高雄市捷運局說，今天上午約7點，輕軌列車於C19馬卡道站上行月台停站時，司機員發現月台玻璃疑似破碎，而玻璃為安全強化玻璃，暫不影響營運及旅客安全，行控中心接獲通報後，即派保全人員到場了解，向警方報案，高捷公司調派維修人力與材料，下午3點多完成修復。

捷運局強調，一片帷幕玻璃換新，約要3萬元，呼籲民眾勿以身試法，一旦被查獲，將被以涉及刑法公共危險罪認定，捷運局同時會要求惡意破壞人士，負起賠償責任，絕不寬貸。

捷運局說，目前輕軌二階工程，整體工進已達60％，可望如期於10月上旬，達成C20~C24階段性通車目標，為防破壞，興建中的輕軌工程，都設有交通及維安監控系統。

高雄捷運公司則說，輕軌車站玻璃均為安全強化玻璃，在破碎的狀況下，不會像一般玻璃破碎會有尖銳處，不影響營運安全。

高雄市捷運局說，一片帷幕玻璃換新約3萬元，將求償到底。（記者葛祐豪翻攝）

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