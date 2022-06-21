竹縣新埔楊梅交界山區離奇車禍2死 警方初查是自摔

林男騎車搭載李男，疑似過彎不慎，1個連車帶人卡在電桿和護欄之間，另1個飛落護欄外，雙雙不幸殞命。（讀者提供）

2022/06/21 18:37

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣新埔跟桃園市楊梅區交界處的山區公路，昨天（20日）晚8點多發生1起疑似過彎不慎自摔，導致18歲林姓機車騎士和同齡李姓乘客雙雙不幸慘死的悲劇。

檢警調查發現，事發處在山區連續彎道上，林男因被拋飛墜下3公尺深的邊坡，報案人僅見李男負傷，以致最初錯認僅1名傷患，後經警方深入釐清才知同行騎士林男失蹤，經消防局救護人員第2梯隊到場搜索才終於找到也已無氣息的林男，2人送醫後都回天乏術，今天下午檢警相驗，死者家屬悲傷但也都沒有任何意見。

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檢警調查釐清這起離奇車禍，除了透過路口監視器畫面，確認事發時段前後僅有林男騎車搭載李男經過，別無他車進入事發路段。而林、李2人行經動線是沿著115號縣道往南，從楊梅要到新埔，事發處沿途是彎曲的山路。

至於林男本月才剛拿到駕照不久，車主王男告訴警察，林男就是為了練車才跟他借車搭載李男離開。

事發處約莫在21公里處附近，檢警研判機車疑似有打滑跡象，以致連車帶人衝入路外電桿和邊坡護欄之間卡住，林男則被拋飛墜落護欄外的邊坡，後為路過的柳姓騎士發現而報案。

新埔警方和消防救護人員先後趕抵現場。救護人員說，當他們到場時，現場確實如報案人所言，1輛機車、1個傷患、以及1頂安全帽，且因傷患雙手已經扭曲變形、且無生命跡象，所以火速送醫。

警方表示，他們循線聯繫上王姓車主，王男表示借車的林男搭載友人李男，是2人同行，並非1人。

員警吃驚，擔心現場還有1名失蹤的傷患，於是立刻再通知新埔消防分隊派出第2輛救護車和搜救人員到場，經救護人員摸黑垂降下去深約3公尺的邊坡坡底，這才發現整個頭已經摔破、變形的林男，同樣也無氣息，後送搶救依舊不治。

林男騎車搭載李男，疑似過彎不慎，1個連車帶人卡在電桿和護欄之間，另1個飛落護欄外，雙雙不幸殞命。（讀者提供）

消防救護人員摸黑深入邊坡底部搜救，才終於找到已無氣息的林男。（讀者提供）

剛拿到機車駕照還不到1個月的林男，騎車搭載李姓男子，就疑因過彎不慎而雙雙殞命。（警方提供）

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