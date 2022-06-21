集集火葬場新舊派再傳糾紛 女法師爆口角摔椅

集集慈德寺火葬場才傳出有黑衣人滋擾一度公告停爐，惟近日再爆新舊派女法師因出入登記問題，引發摔椅口角衝突。（記者劉濱銓攝）

2022/06/21 13:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮慈德寺附設火化場，因新、舊派經營權糾紛，本月初才傳有黑衣人滋擾，不料近日雙方再因出入登記問題，引發激烈口角衝突，舊任派的女法師甚至激動向新任派女法師摔椅，集集警方已派員調查，將受理報案。

集集慈德寺火化場是南投縣唯一一座火葬場，早期寺方成立「能仁公司」經營火化業務，惟後來寺廟換了新住持，舊住持則仍經營承攬火葬場業務的能仁公司，並向寺方租用土地經營，惟新、舊派住持因契約與租金談不攏，本月初能仁公司指控有黑衣人出沒，一度公告停爐引發軒然大波，不料近日卻有民眾爆料，指稱舊住持派竟到寺廟找新住持派的女法師理論，甚至爆發口角摔椅子。

請繼續往下閱讀...

對此，舊住持派女法師表示，當時寺方要求出入必須登記，惟登記措施並未經過寺廟執事會同意，由於新任住持只是寺廟管理者，寺廟也不是私產，不能私自要求登記或盤查，但寺方竟放任外人隨意進出，完全不用登記，當天她與陪同的女兒到廟整理東西，女兒就被要求登記，她因不滿登記措施，要求塗銷資料被拒，一時氣憤，才會怒丟椅子，但並未丟到人，也無人受傷。

寺方回應，為管制人員進出才會要求登記，且資料僅是登錄姓名、電話，再無其他個資，當天舊住持派的女法師帶人氣沖沖前來理論，要求塗銷出入資料，甚至摔椅子、揮舞掃把，還與保全發生推擠，至於是否對女法師提告，還要與律師討論。

警方表示，寺方當天遭摔椅後，並未主動報案，反而是轄區派出所接獲情資，派員前往了解才知此事，惟寺方稱必須要有律師陪同才要報案做筆錄，因此員警先調查事發原因，並調閱監視影像了解經過，預先製作案件證明記錄，待寺方女法師前來報案，就會受理製作筆錄。

集集慈德寺火葬場近日爆出新舊派女法師因出入登記問題，引發摔椅、揮舞掃把等衝突。（記者劉濱銓翻攝）

集集慈德寺火葬場近日爆出新舊派女法師因出入登記問題，引發摔椅、揮舞掃把等衝突。（記者劉濱銓翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法