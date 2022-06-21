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    IMD台灣司法公正性全球25名 司法院︰感謝同仁辛勤奉獻

    司法院發言人張永宏（左）感謝司法同仁的辛勤奉獻。（記者吳政峰翻攝）

    司法院發言人張永宏（左）感謝司法同仁的辛勤奉獻。（記者吳政峰翻攝）

    2022/06/21 13:27

    〔記者吳政峰／台北報導〕瑞士洛桑管理學院（IMD）日前公布「2022年世界競爭力年報（IMD World Competitiveness Yearbook 2022）」，我國司法公正性（Justice）排名全球第25名。司法院發言人張永宏表示，我國排名維持歷年最佳，感謝各位司法同仁辛勤奉獻，將持續推動司改。

    張永宏表示，IMD於上週公布的「世界競爭力年報」，我國司法公正性排名第25名，維持同去（2021）年排名，分數較去年進步0.11分（6.42分→6.53分）；在東亞各國家地區排名第4，次於新加坡（第7名）、日本（第14名）、香港（第22名）。

    張永宏說明，去年我國司法公正性排名第25名，即為近10年（2012-2021年）最高排名，相較2018年的排名大幅進步13名，並與世界主要先進國家（如英國、法國、美國）排名相近。

    張永宏強調，司法院不會以此自滿，仍會持續努力推動各項司法改革政策，以守護人權、捍衛公平正義為職志；同時也感謝司法同仁的辛勤奉獻，期盼國人給予司法同仁更多的支持與肯定。

    IMD自1989年起，每年公布「世界競爭力年報」，區分經濟表現、政府效能、企業效能、基礎建設等4大面向，進行255項細項評比。其中司法公正指標（Justice, 2.5.01）是屬於「政府效能」（Government Efficiency,2）及「社會架構」（Social Framework, 2.5）項下的子項目。

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