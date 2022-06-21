罰單「開一整路」被投訴 台中警再PO奇葩違停照「已經很寬容了」

施姓員警表示，這種違停被開單，沒什麼好委屈的。（擷取自「飛天柯基警再一次詛咒世界」）

2022/06/21 13:04

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲警分局大安分駐所施姓警員，執勤時對違停車輛開罰單，並在經營的臉書粉專PO照片說，「這是我第一次親眼見識騎樓這樣停自小客的，吃到這張罰單我不懂違規仔有什麼好委屈，再來就是我其實不管這個地方熱不熱鬧，該怎麼停車就怎麼停車，我真的已經很寬容了，真的認真下來，這整排住戶都會被我開到去大甲分局拉白布條抗議」。

施姓警員因取締騎樓違停太多及告發所長貪汙，今年5月中從台中市區被調至大甲警分局大安分駐所，結果日前跨區到大甲區一口氣開出30多張違停罰單，施在自己的臉書粉專「飛天柯基警再一次詛咒世界」中指出，開了30多張罰單，被民眾打電話到分駐所申訴，拿出那位民眾違停的照片，值班警員「頓時就明白我為什麼會開單了」。

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施姓警員昨又在臉書粉專PO出3張違停車輛照片，並指車主在騎樓違規停小客車，接到罰單不懂有什麼好委屈，強調開違停車輛罰單，不管該地是否熱鬧，該怎麼停車就怎麼停車，他開罰單已經很寬容，「真的認真下來，這整排住戶都會被我開到去大甲分局拉白布條抗議」。

此外，他還PO出另兩張違停照片，有機車並排停車及汽車違停在知名的餅店前，他強調一張罰單就是2400元，他說除非分局編排專案瘋狂取締，否則違停情形很難改善。

施姓員警在粉專「飛天柯基警再一次詛咒世界」貼文，不乏員警看到其po文按讚，還有網友表示「台灣的自私鬼都是監管單位放任出來的」、「一個分局只要有一位跟你一樣，台灣宜居程度馬上衝天阿！」

大甲分局表示，警政署未規定員警不可跨區開單，施姓員警執勤時「路過」大甲開單，並未違反勤務規定。

機車違停，施姓員警批「奇葩」。（擷取自「飛天柯基警再一次詛咒世界」）

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