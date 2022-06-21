台開股票停止交易 小股東委任律師告發董事長涉嫌背信

台開小股東今早委任律師盧明軒（左）向台北地檢署按鈴告發，指控台開董事長邱于芸等人涉嫌背信等罪，並要求金管會等主管機關介入調查，維護台開小股東的權益。 （記者錢利忠攝）

2022/06/21 11:57

〔記者錢利忠／台北報導〕台開之前陸續發生經營權之爭及跳票危機，又因無法如期出具繳交財報，分別被證交所祭出停止交易及證期局開罰24萬元。台開小股東今委任律師盧明軒向台北地檢署按鈴告發，指控台開董事長邱于芸等人涉嫌背信等罪，並要求金管會等主管機關介入調查，維護台開小股東的權益。

盧明軒今天表示，台開董事會雖於今年4月29日決議通過私募案，但獨董洪榮一、邱鏡淳、陳錦稷等3人，認為本次私募價格為每股3.43元，有過低的可能，因而對本次私募案分別表示反對或保留意見；後來董事會又於今年5月11日，再次決議通過私募案，3名獨董仍表示反對或持保留意見。

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盧明軒指出，3名獨董的意見，主要是針對2次的私募案，都是於公司財報尚未完成之前即辦理私募，並沒有以財報資料作為依據，定價缺乏合理性，因私募程序有不當之處，要求應將私募案送請股東會審議，既然財報未能完成，在沒有財報資料為依據的情況下，驟然將私募定價為3.43元，並洽定第一次應募人為百世多麗股份有限公司，私募程序是否有不當仍有疑義，籲主管機關介入調查，釐清有無違法不當。

告發新聞稿還提及，台開前因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告，經證交所列為變更交易方法，又因不動產公允價值估價作業程序尚未完備、審計委員會未審議，致使公司未依法令期限公告申報110年財報，且另因會計系統及相關帳冊遭竊遺失，造成公司無法於期限內申報111年第1季財報，而被證交所停止交易，種種問題與公司財務、股東權益息息相關，為維護股東權益，籲請主管機關介入調查。

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