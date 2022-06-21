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    里長幫失智里民代辦「以屋養老」 竟盜領百萬安養金還A走房產

    前鳳山區誠德里長楊弼勝（左）和妻子蕭秀貞（右）幫失智里民代辦「以屋養老」，竟盜領百萬養老金再偽造文件A走房產。（翻攝楊弼勝臉書）

    前鳳山區誠德里長楊弼勝（左）和妻子蕭秀貞（右）幫失智里民代辦「以屋養老」，竟盜領百萬養老金再偽造文件A走房產。（翻攝楊弼勝臉書）

    2022/06/21 11:49

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕前鳳山區誠德里長楊弼勝得知里內蘇姓老婦患有失智症，家人無法照顧，於是楊安排蘇婦進安養中心，蘇婦妹妹滙了127萬作為姊姊安養費用，但楊竟盜領一空，再把蘇婦的房子過戶到妻子蕭秀貞名下，再拿去抵押借款420萬，用來清償自己千萬債務，高雄地院依偽造私文書罪判楊徒刑1年、蕭徒刑6月，緩刑3年。

    判決指出，蘇姓老婦獨居在鳳山區誠德里，2015年時，蘇婦走路跌倒加上患有失智症無法自理生活，楊弼勝得知此事後，去台南找蘇婦妹妹商量，由他安排蘇婦進安養中心，蘇婦妹妹代姊繳納安養費用，如果錢不夠用，再用「以屋養老」方式，把蘇婦名下的房產拿去銀行借款，支付後續的安費中心費用。

    蘇婦妹妹同意後，滙了127萬元到姊姊的郵局帳戶，沒想到這筆錢加上姊姊郵局裡原本的2萬多元存款竟被楊男領光，安養中心沒收到蘇婦的養護費用，去函向妹妹催繳，妹妹一查後驚覺，她滙的錢不但被領光，甚至姊姊名下的房產也遭人過戶。

    妹妹告發後，檢方查出，楊男在外積欠1、2千萬債務，且信用破產無法向銀行借錢，於是偽造相關文件證明，把蘇婦的房子過戶到妻子名下，再找不知情的梁姓女友人，用房子抵押借款420萬元。

    高雄地院審理時，蘇男扛下所有罪責，並替妻子開脫，說妻子的銀行帳戶、印鑑等都是他保管使用，妻子不知情此事，並與蘇婦妹妹達成和解，願意賠償350萬元，並在調解時當場拿出80萬元。

    由於蘇婦妹妹不願追究此事，也無意再處理姊姊的房產，同意楊男提出的賠償方案後，放棄所有請求權，法官認定本案犯罪所得350萬元依法沒收外，法院依偽造私文書罪判楊徒刑1年、蕭徒刑6月，緩刑3年，可上訴。

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