中國女來台健檢偷賣淫！台北秀傳醫院董事長陳忠雄200萬交保

台北秀傳醫院董事長陳忠雄，訊後被諭令200萬元交保及限制住居。（記者錢利忠攝）

2022/06/21 11:26

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦中國人利用醫美健檢來台賣淫案，繼先前約談中山醫院前院長李偉政等人並諭令交保後，有涉案旅行業者供出案情細節，昨另指揮移民署、調查局等單位搜索，約談也有承辦中國人來台醫美健檢業務的台北秀傳醫院董事長陳忠雄等多人，訊後依違反偽造文書等罪，諭令陳忠雄200萬元交保及限制住居、台北秀傳醫院健檢中心主任周秀青8萬元交保、旅行社業者向國聖、陳翠英、陳弘淼各20萬元交保。

全案起源於去年間，移民署台南市專勤隊及調查局台南市調查處抓獲1名中國籍賣淫女，查出她利用台北市中山醫院醫療收據申請來台健檢，卻暗中賣淫接客，進一步追查才發現，醫院雖然開給她符合申請來台標準的足額醫療收據，她卻沒依照申請項目按日做完各項健檢，入境後即行蹤不明。

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此案經報請北檢指揮偵辦後，陸續發動多波搜索行動，包括中山醫院前院長李偉政、企劃兼秘書沈淑珍、旅行社業者徐若婷等多人被諭令交保；檢方偵查期間，突破部分涉案的旅行社業者心防，取得涉案醫院與旅行社涉嫌偽造文書掩護中國賣淫女來台醫美健檢等事證，另查出台北秀傳醫院也疑似涉嫌開出不實的健檢收據給承辦中國人來台醫美健檢的旅行社，昨因此再度發動搜索及約談。

檢調調查，這些申請來台健檢的中客，有些人並未實際進行健檢，有些人則是來台之後，實際健檢消費未達1萬5000元（非醫學中心的健檢低消）的「低消」門檻，甚至有些人根本沒有到醫院健檢；這些人當初憑醫院所核發的足額醫療收據提出申請，獲准入境後的行程卻被查出與申請來台目的不符，成為治安死角。

根據中國人民來台醫美健檢申請的相關規定，中國人民申請來台從事健檢醫美，可申請其配偶及直系血親隨同來台接受健檢醫美；申請資格須符合有新台幣20萬元以上存款、年工資50萬元以上或有銀行金卡，可透過台灣的醫院代申請來台，一次可來15天；若以個人名義提出來台醫美申請，醫學中心的醫療收據不得低於2萬元，非醫學中心則不得低於1萬5000元。

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