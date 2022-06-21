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    具香港身分丟工作 工程師槓中科院確定勝訴

    中科院以姚姓工程師具香港居民身分為由資遣，經姚提告，最高法院判雙方僱傭關係存在確定。示意圖

    中科院以姚姓工程師具香港居民身分為由資遣，經姚提告，最高法院判雙方僱傭關係存在確定。示意圖

    2022/06/21 11:17

    〔記者溫于德／台北報導〕國家中山科學研究院姚姓工程師任職1年又7天後，被以具香港居民身分為由資遣，姚男不服，提告請求確認雙方僱傭關係存在，最高法院維持歷審見解，認定姚男同時是我國國民，且中科若考量國防安全可限制姚的工作，並非直接終止勞動契約，判雙方僱傭關係存在確定。

    姚男主張，他自2019年9月2日起任職中科院電子系統研究所，月薪為5萬8000元，中科院卻於2020年9月9日依勞動基準法規定，以他為香港地區人士，不能勝任為由將他資遣。

    姚男認為，根據香港特別行政區政府入境事務處及香港澳門關係條例說明規定，他已喪失香港永久性居民身分，況且，他任職期間平時考核結果均為良好，中科院錄用前，他也已告知具香港背景，中科院卻在他工作1年後以此理由資遣，有違誠信原則，提告請求確認雙方僱傭關係存在。

    中科院解釋，依據「人事管理規章」規定，中國地區、香港或澳門地區人士不得辦理進用，進用後若被查覺，得取消其錄取資格；另資遣姚男前，曾開會討論並給姚男陳述機會，程序上合法，加上姚男職司國防部武器裝備科研，極具機密性，又是香港地區人士，實在不宜繼續任職中科院，才依勞基法中「工作確不能勝任」規定資遣，並不違法。

    桃園地院、高等法院均認為，姚男並無不能勝任工作情事，而他身為我國國民，並持有我國國民身分證，已非港澳特別條例所稱的香港居民，而中科院如果顧忌姚男具有香港身分，可為姚男安排其他工作或給予相關工作規範，以維護國防安全，並非直接終止勞動契約，否則有違最後手段性原則，因此，判雙方僱傭關係存在。最高法院駁回上訴確定。

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