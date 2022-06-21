為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑以毒品栽贓鄰居 雲林議長前隨扈判刑、停職

    黃員（右）去年7月因細故在住家後方與鄰居爆發口角及肢體衝突。（記者黃淑莉翻攝）

    黃員（右）去年7月因細故在住家後方與鄰居爆發口角及肢體衝突。（記者黃淑莉翻攝）

    2022/06/21 11:10

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港警分局黃姓偵查佐也是雲林縣議會議長隨扈，去年因與鄰居黃姓男子發生肢體衝突，被縣警局懲處，事後懷恨在心，得知黃男疑涉毒品案竟涉嫌把毒品放置在其貨車上企圖栽贓，北港分局偵查隊發現主動調查及移送法辦，雲林地方法院上月一審判決黃員2年6月、褫奪公權3年，黃員現被停職中。

    據了解，黃員與鄰居黃男去年7月疑因細故，雙方爆發口角及肢體衝突，經媒體報導後，黃員被記過。

    判決書指出，黃員因此心生不滿伺機報復，去年9月得知黃男涉嫌毒品案，疑為讓黃男受到刑事處分，竟透過不詳方式取得海洛因、安非他命各1包，在北港警方前往黃某住處執行搜索時，黃員手持割草機假裝在割草接近黃某停在路旁的貨車，並把毒品丟置在貨車後車斗內。

    判決書表示，警方第一次搜索無所獲，黃員打電給熟識的偵查員，並詢問「你們到底有沒有搜詳細一點」、「黃某會在車後斗亂搞」等，警方再度前往查看，果然在車上發現海洛因及安非他命。

    北港警方覺得事有蹊蹺，主動調閱現場監視器、手持攝影機影像，並報請雲林地檢署偵辦，並以誣告罪起訴黃員。

    北港分局指出，一審判決後警政署在6月13日函文要求對黃員進行停職處分，分局簽辦昨天生效，另去年案發後認為黃員已不適任隨扈改調任制服警員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    議長隨扈彈弓射狗 被制止還持棒打人
    2021/07/17 05:30

    議長隨扈彈弓射狗 被制止還持棒打人
    雲林議長隨扈彈弓射狗被路人勸阻 竟撂人闖民宅把他痛毆到滿臉血
    2021/07/16 18:19

    雲林議長隨扈彈弓射狗被路人勸阻 竟撂人闖民宅把他痛毆到滿臉血

    看見土城真本事 與自然交往

    全球十大歌劇之一 高雄春天藝術節壓軸 普契尼歌劇《蝴蝶夫人》
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播