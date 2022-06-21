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    首頁　>　社會

    店員難為！她按規定先道歉再解釋 鞠躬時竟遭女顧客巴頭

    鄭女在某知名飲料連鎖店發生消費糾紛，店員向她道歉竟被巴頭。示意圖。（資料照）

    鄭女在某知名飲料連鎖店發生消費糾紛，店員向她道歉竟被巴頭。示意圖。（資料照）

    2022/06/21 10:40

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在某知名連鎖飲料店工作的梁姓女子，因與鄭姓女顧客發生消費糾紛，梁女按照店內規定，要先向客人道歉再解釋，但鄭女卻趁梁女鞠躬道歉時，用手巴了她的頭，梁女不爽提告，高雄地院依強暴公然侮辱罪判罰7千元，得易服勞役。

    判決指出，去年10月15日中午12點多，鄭姓女子趁午休時間到公司附近的知名連鎖飲料店買手搖杯，店員疑似太過忙碌把她的飲料做錯，鄭女拿到飲料後發覺不對，回到店裡找唐員理論。

    梁女見鄭女氣呼呼回到店裡，先走出店門準備向她道歉，但鄭女不接受，先推了梁女兩下，再趁梁女彎腰鞠躬道歉時，用手巴她的頭，梁女自覺受辱憤而提告，檢方認為鄭女行為涉及強制罪，偵結後依法起訴。

    高雄地院審理時，鄭女坦承犯行；梁女出庭時表示，公司規定客人有不滿意時，不管原因都要先道歉，當天她見到鄭女不爽，於是按規定先道歉，沒想到還沒解釋就被推和巴頭，雖然沒有受傷，但讓她感覺很不好。

    法官勘驗店內監視器，確認鄭女曾出手推、打梁女，犯行明確，但梁女道歉的行為是出於公司規定，而不是鄭女強迫她做的，難以認定構成強制罪，但她當眾推、打梁女的行為，顯然欠缺尊重他人名譽的觀念，因此依強暴公然侮辱罪判罰7千元，得易服勞役，可上訴。

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