北市「警鴿」全台抓透透逮8人 七堵救出16隻「擄鴿」

北市刑大救出16隻擄鴿。（記者劉慶侯翻攝）

2022/06/21 09:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕目前是國內賽鴿夏季海翔競賽與秋季放飛訓練期，以何姓、吳姓為首的擄鴿集團看準時機，在賽鴿必經路線的山區、河床架網，全台「擄透透」，再向鴿主勒贖，未依指示匯款的便會遭殺害變成「鴿肉」。台北市刑警大隊偵二隊經長達1年3個月的蒐證，終於在台南等地逮獲何嫌等8人，救出16隻「擄鴿」，依法送辦。

警方表示，曾經也養鴿和賽鴿的何、吳嫌，因熟悉國內各山陵、低谷等賽鴿行徑路徑，便合謀組成擄鴿集團，專門在台灣西半部山區、河床架設大型鳥網，等到賽鴿群飛行經過時，同夥便以彈弓發射彩帶，致賽鴿受到驚嚇往下俯衝，中網被捕。

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集團再指派手下根據賽鴿腳環上的電話號碼，打電話恐嚇鴿主，依賽鴿的品種、身價，隸屬的鴿會資訊作比對，據以訂出每隻擄鴿的贖金，最低3000元起至2萬元間，要求將贖款匯入指定人頭帳戶。若鴿主不從，便將鴿子剪翅後棄置現場或殺害。

北市刑大偵二隊會同台南市佳里警分局成立專案，經長達1年3個月的跟監及蒐證，17日起在雙北市、高雄市、台南市、嘉義、彰化、台中、苗栗、基隆等地執行搜索拘提，逮捕何姓、林姓主嫌在內的8人到案，起獲各類作案用工具、贓款33000元等證物。

警方查緝行動中並未發現被擄的賽鴿，懷疑可能遭擄鴿集團藏匿山區，經連夜偵詢，確認大致地點後，由員警深入基隆市七堵山區，翻山越嶺救出被囚於山區草叢並以黑色塑膠袋覆蓋鴿籠的16隻肉票。

警方昨日透過鴿環聯繫飼主，發現此次的鴿主大都居住於雙北及桃園，其中有些飼主尚不知自己賽鴿已遭劫。據蕭姓飼主表示，他日前接到勒贖電話，勒索給付2萬元，他只砍價5千即遭對方不滿掛電話，他正忐忑不安，結果不久便接到警方電話通知，簡直不敢相信，

北市刑大今日將全案依組織犯罪、恐嚇取財、竊盜等罪嫌，將全案移送台南地檢署偵辦。

北市刑大救出16隻擄鴿。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣各項作案用工具。（記者劉慶翻侯攝）

北市刑警大隊偵二隊破獲以何姓（左）、吳姓為首的擄鴿集團。（記者劉慶侯翻攝）

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