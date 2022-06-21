3度入侵同大樓搜刮撞見屋主 烏龍盜：我來還鑰匙的！

竊嫌入侵大樓3進3出，全被監視器拍下。（讀者提供）

2022/06/21 08:38

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區一處大樓社區，昨天獲報竊賊入侵行竊，經查，竊賊3進3出，還逐層試探住戶是否在家，其中一住戶鑰匙被竊賊偷走3度登門，最後一次開門撞見屋主尷尬地回了一句：「我來還鑰匙的！」倉皇逃逸。

楠梓警分局楠梓派出所20日12時許，獲報稱家中鑰匙疑似遭竊，凌晨遭開門侵入住宅，經查看大樓監視器，見一可疑男子持該住戶房門鑰匙搭乘電梯上樓，旋即擴大調閱路口及周邊監視器，發現蔡男（25歲）騎乘機車至該住處後離開，警方循線將他逮捕。

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蔡男供稱，19日晚間潛入該住戶大樓後門，徒手推門進入然後乘電梯而上，並於9、10樓逐間開門欲行竊，但無法得逞，只拿到其中一住戶的鑰匙和磁扣，因當時無發現財務遂先行離去。

隔（20）日凌晨2度開啟該住戶房門，見房內有人立即離去，因不死心，竟3度再返回該住處持鑰匙打開房門，不料房門用鏈條上鎖，便要用手解開門鏈，驚動房內住戶，守在門口等他，蔡嫌見屋主，隨口捏造撿到鑰匙瞎理由，匆匆把鑰匙歸還後，就逃離現場。

警方偵訊後，將蔡嫌依竊盜及侵入住宅罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

竊嫌直接搭電梯上樓行竊。（讀者提供）

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