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    全聯太吵？女求償10萬精神慰撫 法官駁回：未達不能忍受

    彰化縣張姓女子指控，住處隔壁的全聯超市產生噪音，讓她夜不成眠精神嚴重痛苦，請求賠償10萬元精神慰撫金，一、二審都認為無法判斷是超市或其他住戶聲音，也未達一般人不能忍受程度，駁回聲請，全案確定。（資料照）

    彰化縣張姓女子指控，住處隔壁的全聯超市產生噪音，讓她夜不成眠精神嚴重痛苦，請求賠償10萬元精神慰撫金，一、二審都認為無法判斷是超市或其他住戶聲音，也未達一般人不能忍受程度，駁回聲請，全案確定。（資料照）

    2022/06/20 23:52

    〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣張姓女子指控，住處隔壁的全聯超市冷氣、冷凍設備「日夜不停運轉」產生噪音，讓她夜不成眠精神嚴重痛苦，請求全聯賠償10萬元精神慰撫金，但全聯反駁兩側商家、人車多，官方檢測也未超標，一、二審都認為無法判斷是超市或其他住戶聲音，也未達一般人不能忍受程度，駁回聲請，全案確定。

    法官認為，張女雖提供可以持續聽到嗡嗡聲響的錄音光碟，但無法認定發出時間、地點，而要到現場勘驗狀況，張女卻拒絕，無法認定噪音來自全聯或是其他住戶，另該全聯分店兩側店家、人車眾多，環保局也無法排除干擾音源，無從認定有超越一般人社會生活所能忍受的噪音，駁回張女請求10萬元慰撫金訴請。

    張女為此上訴，台中高分院維持相同認定，認為該家全聯分店的日間營運情形，與其他分店相同，百貨超市商業行為，難以避免會發出各式各樣聲音，此爲一般消費者所能接受、習慣，且張女未提供該分店有製造超越一般人能忍受的噪音，駁回上訴確定。

    判決指出，張女指控隔壁全聯分店擺置的冷凍冷藏設備、以及屋頂設置的空調散熱機器，「日夜不停運轉」產生的噪音嚴重影響生活品質，造成睡眠品質、心理健康不佳，嚴重精神痛苦，請求全聯賠償精神慰撫金10萬元；但被指控的該家全聯分店指出，全台各分店的設備都是一樣的，沒有使用特殊設備。

    另該分店的營業場所位於市區，兩側店家、住戶多，屬於第三類噪音管制區，而環保局人員根據張女檢舉多次到場檢測，不論日間、晚間、夜間噪音，都低於法規規定，沒有超越一般人所能忍受。

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