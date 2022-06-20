為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嚇人！國中後圍牆都是血 原來是酒醉男割傷手

    劉姓男子酒後胡亂捶打物體，卻意外割傷自己的右手腕，在返家途中留下斑斑血跡，甚至嚇人。（記者陳恩惠翻攝）

    劉姓男子酒後胡亂捶打物體，卻意外割傷自己的右手腕，在返家途中留下斑斑血跡，甚至嚇人。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/06/20 23:40

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕有民眾上班尖峰時段卻在桃市桃園國中後圍牆，發現沿路血跡斑斑，立刻打電話向桃市警桃園分局景福派出所求助，警網趕到，果然發現除了圍牆有血跡，就連人行道也有大攤血跡，由於不見人影，警方只好沿著血跡尋找，終於在百餘公尺外的停車場發現發酒瘋捶打物體時，意外割傷右手腕且疑因失血過多倒臥在地的劉姓男子，所幸送醫救治後已無大礙。

    桃園警方表示，19日上午9點，景福所接獲民眾報案，指稱在人行道上發現許多血跡，請警方派員協助瞭解。警員彭凱昱及謝竣揚趕抵，經訪查周邊民眾表示，曾看到1名疑似酒醉男子右手腕大量流血，搖搖晃晃經過，但不知去向。

    桃園警方說，員警擔心男子大量失血可能危及生命，立刻呼叫支援，並分頭找尋，約5分鐘後在中山北路某私人停車場的停車棚內，發現受傷倒臥在地的27歲劉姓男子後，立即通報119消防人員到場協助救護，初步檢傷發現，劉男右手腕有5公分撕裂傷，幸好未傷及動脈，緊急包紮後送醫，並通知家屬到院照顧。

    警方調查，劉男疑因酒後斷片，捶打物體時遭玻璃割傷，由於當時酒醉不以為意，準備回家再請家人帶他就醫，卻迷迷糊糊走到車棚倒地不起，幸好員警及時將他送醫挽回一命。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    劉姓男子酒後胡亂捶打物體，卻意外割傷自己的右手腕，在返家途中留下斑斑血跡，甚至嚇人。（記者陳恩惠翻攝）

    劉姓男子酒後胡亂捶打物體，卻意外割傷自己的右手腕，在返家途中留下斑斑血跡，甚至嚇人。（記者陳恩惠翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    派出所發酒瘋 酒客狠咬男警近「該邊」部位還留噁心齒痕...
    2021/08/24 11:13

    派出所發酒瘋 酒客狠咬男警近「該邊」部位還留噁心齒痕...
    店被酒空拆了… 警11天逮人 苦主PO文致謝
    2021/01/30 17:22

    店被酒空拆了… 警11天逮人 苦主PO文致謝

    用對「它」專家：一次解決文明病困擾
    「看你骨頭有多勇」 住戶發酒瘋拿報夾狂敲管理員16下
    2020/12/24 16:22

    「看你骨頭有多勇」 住戶發酒瘋拿報夾狂敲管理員16下
    超商內飆罵三字經！醉男狂跳針：我只是要吃「蘿蔔糕」
    2020/09/23 22:27

    超商內飆罵三字經！醉男狂跳針：我只是要吃「蘿蔔糕」

    空間再進化！Gogoro VIVA XL SUPERFAST
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播