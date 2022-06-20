嚇人！國中後圍牆都是血 原來是酒醉男割傷手

劉姓男子酒後胡亂捶打物體，卻意外割傷自己的右手腕，在返家途中留下斑斑血跡，甚至嚇人。（記者陳恩惠翻攝）

2022/06/20 23:40

〔記者陳恩惠／桃園報導〕有民眾上班尖峰時段卻在桃市桃園國中後圍牆，發現沿路血跡斑斑，立刻打電話向桃市警桃園分局景福派出所求助，警網趕到，果然發現除了圍牆有血跡，就連人行道也有大攤血跡，由於不見人影，警方只好沿著血跡尋找，終於在百餘公尺外的停車場發現發酒瘋捶打物體時，意外割傷右手腕且疑因失血過多倒臥在地的劉姓男子，所幸送醫救治後已無大礙。

桃園警方表示，19日上午9點，景福所接獲民眾報案，指稱在人行道上發現許多血跡，請警方派員協助瞭解。警員彭凱昱及謝竣揚趕抵，經訪查周邊民眾表示，曾看到1名疑似酒醉男子右手腕大量流血，搖搖晃晃經過，但不知去向。

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桃園警方說，員警擔心男子大量失血可能危及生命，立刻呼叫支援，並分頭找尋，約5分鐘後在中山北路某私人停車場的停車棚內，發現受傷倒臥在地的27歲劉姓男子後，立即通報119消防人員到場協助救護，初步檢傷發現，劉男右手腕有5公分撕裂傷，幸好未傷及動脈，緊急包紮後送醫，並通知家屬到院照顧。

警方調查，劉男疑因酒後斷片，捶打物體時遭玻璃割傷，由於當時酒醉不以為意，準備回家再請家人帶他就醫，卻迷迷糊糊走到車棚倒地不起，幸好員警及時將他送醫挽回一命。

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劉姓男子酒後胡亂捶打物體，卻意外割傷自己的右手腕，在返家途中留下斑斑血跡，甚至嚇人。（記者陳恩惠翻攝）

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