涉妨害前高雄市議長名譽 「鋼鐵韓粉」醫師判賠35萬

前高雄市議會議長康裕成控告鋼鐵韓粉醫師黃義霖妨害名譽，除判刑、易科罰金，民事方面法官也判賠35萬元。（資料照）

2022/06/20 22:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕「鋼鐵韓粉」醫師黃義霖前年在罷免前高雄市議會議長康裕成總部成立時，公開質疑康裕成在議長選舉中收受500萬元賄款，被控涉嫌妨害名譽，高雄地院判刑4個月，得易科罰金；康裕成提民事求償精神慰撫250萬元，黃義霖主張康裕成是前議長、現任議員，屬公眾人物，他是基於對公共關心之事務發表言論，但高雄地院不採信，判黃義霖敗訴，必須賠康裕成35萬元。

判決書指出，前議長康裕成控告黃義霖前年9月間在罷免她的總部開幕會中，向到場人及媒體發表「她（指康）原來是高雄縣的縣議員，她當時的高雄縣議會選議長的時候，她也是照拿500萬」、「高雄市議長選舉的時候她也是拿500萬，可是我們地方的檢察官竟然判她無罪」等言論。

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另前年在雄檢外人行道上，黃義霖又對韓粉及支持者公開說了一次，康裕成認為，被告發表兩次言論指涉收賄情事不實，已侵害名譽權，提告請求賠償精神慰撫金100萬元、150萬元，共250萬元。

被告黃義霖表示，因餐會聽聞友人轉述於朱安雄欲參選議長期間，曾收賄500萬元，才誤會康裕成因收賄遭移送偵辦，但未被起訴；又因訴外人網紅「比特王」欲採訪被告遭偵查原因，當時並未提及康裕成有收受賄賂，至於指稱「貪污」的部分，是指康裕成於2015年擔任高雄市議會議長期間，因詐領助理費而被判刑之事情，自認未侵害名譽權；況且康裕成屬公眾人物，他基於對公共關心之事務發表言論，實屬善意、適當討論可受公評的事項。

法官審酌康裕成為政治人物，過往之廉潔程度及是否涉犯刑事案件對其聲望實有重要影響，且被告發表批評言論，已足使社會大眾對當事人產生負面評價，被告公開發表的言論，未經合理查證再行發表，也未修正其可能具偏誤的主觀事實認知，因此，判黃義霖賠康裕成35萬元精神損失，全案還可上訴。

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