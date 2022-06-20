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    妻兒逃死劫！台中家暴男縱火燒屋被訴 法院裁定延押

    張男最近也被檢方依殺人未遂等罪嫌提起公訴，並在移審法院後接押。（資料照）

    張男最近也被檢方依殺人未遂等罪嫌提起公訴，並在移審法院後接押。（資料照）

    2022/06/20 22:12

    〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕新竹市陳姓男子因與父母爭吵，日前縱火燒死一家八口，震驚社會，台中市太平區則有一名有家暴前科的張姓男子，今年元宵節當天因不滿家人向法院聲請保護令，未考量妻兒都在樓上睡覺竟縱火燒屋，所幸妻兒逃過一劫，而張男最近也被檢方依殺人未遂等罪嫌提起公訴，並在移審法院後接押。

    據了解，張男當天縱火後隨即落網，在警局仍持續恐嚇家人：「會放一次火，就會放第二次」、「沒有燒成功，也會去殺了妻子及兒子」、「張○○是我兒子，我想讓他死」等，張男當時訊後被移送法辦，檢方聲押獲准，案件審理期間，張男事後雖辯稱，當時自己吃了很多安眠藥，他只是想自殺，並沒有殺害妻兒的意思，但檢察官不採信，依法將他起訴。

    而案經移審法院後，法官認為張有再犯之虞，因此裁定預防性接續羈押，審判中第1次可羈押3個月，屆時到期若有接續羈押必要，按刑事訴訟法108條第5項規定，延長羈押期間，偵查中不得逾2月，以延長1次為限。審判中每次不得逾2月，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者，第一審、第二審以3次為限，第三審以1次為限。

    另針對張男縱火燒妻兒一案，市府社會局表示，張妻與2名成年孩子目前安全無虞，社工持續與3人討論安全計畫，並連結相關補助和律師資源，以協助後續司法訴訟。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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