爆料女護理師與醫師把醫院當「砲房」 前男友非杜撰不起訴

黃姓男子跑到某社團爆料吳姓前護理師女友與某醫院在醫院辦公室或男員工宿舍內「啪啪啪」，簡直把「把醫院當砲房」，新北地檢署調查認為，吳女自認曾與男醫生確實有在辦公室內「啪啪啪」，黃非憑空捏造，此事可受公評予以不起訴。（情境照）

2022/06/20 18:46

〔記者王定傳／新北報導〕去年間，黃姓男子跑到某社團爆料吳姓前護理師女友與某醫生在醫院辦公室或男員工宿舍內「啪啪啪」，簡直把「把醫院當砲房」，吳女發現後氣憤提告妨害名譽，另加告黃男以處理她與前男友及其妻的訴訟為由，騙走她79萬餘元，新北地檢署調查後認為，吳女自認曾與男醫生在辦公室內「啪啪啪」，黃非憑空捏造，此事可受公評予以不起訴，但黃男涉嫌詐欺部分則被起訴。

檢警調查，黃男與吳女從2020年4月起交往至去年2月才分手，但去年3月間，黃男接連上網PO文爆料吳女在醫院辦公室或男員工宿舍內，與男醫生「啪啪啪」，2人把「醫院當砲房、簡直太噁心了」，還說：「跟之前丁允恭事件翻版有什麼兩樣」；黃男另指控吳女查個資、介入男醫生家庭、甜言密語哭窮沒錢看病吃飯跟男生要錢等等。

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檢方查看2人的對話記錄確認，吳女曾坦言與男醫生在辦公室內「啪啪啪」，且她在偵查亦坦承「她與醫生在辦公室發生性行為是以前過去的事情」，故判定黃男非憑空捏造，且此事可受公評；至於其他指控，檢方也認為，黃男只是以其實際遭遇，基於自身當時的認知抒發自身心情感受，非出於毫無所本的無端謾罵或捏造，因此通通不起訴。

不過，黃男涉嫌在2020年間，向吳女佯稱代為處理她與前男友及其妻子之間的訴訟，須支付和解費、律師費及出庭費用等，並謊稱她姐姐曾撥打電話到他任職的公司造成他工作損失，要對吳女姐姐求償，騙走79萬餘元，檢方調查後則依詐欺取財罪嫌起訴黃男。

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