傷心！ 彰化三兄弟瘦到皮包骨 老大送醫後過世

彰化葉家三兄弟瘦到像難民，日前三兄弟在同一天送醫，葉家老大當時被發現在倒在家中，由消防員抬上擔架，沒想到入院後卻傳出過世的消息。（賴清美提供）

2022/06/20 15:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕難過！彰化縣葉姓三兄弟瘦到如難民，日前才在同一天送醫後，在送醫第4天就傳出62歲葉家老大過世的消息，令人不勝欷噓；縣府社會處強調，喪葬費用部分將會結合民間社團全力協助！

縣議員賴清美表示，她今天一得知葉家老大在醫院過世，心情都非常沉重，因為，葉家三兄弟在本月17日同一天送到彰化基督教醫院，原本先送醫的是老二與老三，老大還是最後被發現倒在家中才送醫，結果，老三在送醫當天就出院，老大卻傳出令人遺憾的消息。

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賴清美說，葉家三兄弟住在和美鎮好修里老舊三合院，這是宗族的房子，三兄弟都未婚，62歲老大、60歲老二也因為名下有共業的土地，無法取得中低收入戶的資格，只有53歲的老三因為視障，才有輕度身障資格，每個月才能領取3700元的身心障礙者生活補助費，以往靠著老二打零工過日子，自從老二也要拿拐杖後，也就沒有零工可以打了。

賴清美說，社會基層有許多艱苦的人，原本以為葉家三兄弟在同一天送醫，在醫院可以獲得最好的照顧，而民間也湧入物資與愛心，可以改善葉家三兄弟的境遇，結果，還是聽到葉家老大離世消息，終歸還是晚了一步。

社會處指出，有關葉家老大的喪葬費用部分，縣府將會結合民間社團予以全力協助；日前公布善心人士可以捐款到社會處的「彰化縣社會救助專戶」，並註明匯款指定救助「和美3兄弟」，這部分善款將會專款專用，主要提供葉家兄弟生活與醫藥之所需。

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