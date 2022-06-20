為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    傷心！ 彰化三兄弟瘦到皮包骨 老大送醫後過世

    彰化葉家三兄弟瘦到像難民，日前三兄弟在同一天送醫，葉家老大當時被發現在倒在家中，由消防員抬上擔架，沒想到入院後卻傳出過世的消息。（賴清美提供）

    彰化葉家三兄弟瘦到像難民，日前三兄弟在同一天送醫，葉家老大當時被發現在倒在家中，由消防員抬上擔架，沒想到入院後卻傳出過世的消息。（賴清美提供）

    2022/06/20 15:51

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕難過！彰化縣葉姓三兄弟瘦到如難民，日前才在同一天送醫後，在送醫第4天就傳出62歲葉家老大過世的消息，令人不勝欷噓；縣府社會處強調，喪葬費用部分將會結合民間社團全力協助！

    縣議員賴清美表示，她今天一得知葉家老大在醫院過世，心情都非常沉重，因為，葉家三兄弟在本月17日同一天送到彰化基督教醫院，原本先送醫的是老二與老三，老大還是最後被發現倒在家中才送醫，結果，老三在送醫當天就出院，老大卻傳出令人遺憾的消息。

    賴清美說，葉家三兄弟住在和美鎮好修里老舊三合院，這是宗族的房子，三兄弟都未婚，62歲老大、60歲老二也因為名下有共業的土地，無法取得中低收入戶的資格，只有53歲的老三因為視障，才有輕度身障資格，每個月才能領取3700元的身心障礙者生活補助費，以往靠著老二打零工過日子，自從老二也要拿拐杖後，也就沒有零工可以打了。

    賴清美說，社會基層有許多艱苦的人，原本以為葉家三兄弟在同一天送醫，在醫院可以獲得最好的照顧，而民間也湧入物資與愛心，可以改善葉家三兄弟的境遇，結果，還是聽到葉家老大離世消息，終歸還是晚了一步。

    社會處指出，有關葉家老大的喪葬費用部分，縣府將會結合民間社團予以全力協助；日前公布善心人士可以捐款到社會處的「彰化縣社會救助專戶」，並註明匯款指定救助「和美3兄弟」，這部分善款將會專款專用，主要提供葉家兄弟生活與醫藥之所需。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化「皮包骨3兄弟」曝光 大批援助物資、捐款湧入
    2022/06/19 09:47

    彰化「皮包骨3兄弟」曝光 大批援助物資、捐款湧入
    愛心湧入... 彰化3兄弟瘦到皮包骨 善心人贊助1年自助餐
    2022/06/18 12:42

    愛心湧入... 彰化3兄弟瘦到皮包骨 善心人贊助1年自助餐

    用對「它」專家：一次解決文明病困擾
    彰化悲慘3兄弟骨瘦如難民 1天內全都緊急送醫
    2022/06/17 20:21

    彰化悲慘3兄弟骨瘦如難民 1天內全都緊急送醫
    台東獲贈400萬民生物資及惜福箱 發放近8000戶弱勢家庭
    2022/06/10 08:19

    台東獲贈400萬民生物資及惜福箱 發放近8000戶弱勢家庭

    空間再進化！Gogoro VIVA XL SUPERFAST
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播