假賣泰達幣真洗劫！警破900萬強盜案 成員摩鐵爽泡按摩浴缸就逮

警方到摩鐵攻堅逮人。（警方提供）

2022/06/20 14:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市去年底發生一起虛擬貨幣假買賣真強盜案，一名生意人因此遭洗劫現金9百萬元，警方經過近兩個月偵辦，陸續將國內共犯逮捕到案，並趁著國外操控主嫌返台過農曆年的機會逮人，將7名成員全數查緝到案，訊後全案依強盜罪嫌送辦，檢方聲押獲准並在最近起訴。

台中市第二分局去年12月初接獲林姓被害人報案，表示與賣家相約時地交易虛擬貨幣泰達幣過程時，一下車就遭對方數名歹徒強取其手提箱，內有準備購買虛擬貨幣的現金約9百萬，警方立即成立專案小組並報請台中地檢署檢察官陳宜君指揮偵辦，實施通訊監察、跟監蒐證及利用大數據分析、數位鑑識等科技偵查。

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案經透過市警局建置的監視器系統以車追人，發現嫌犯駕車往北逃逸，專案小組徹夜不眠，風馳電掣至基隆及新北等地一帶追緝，5小時內趕赴基隆先將正準備逃亡的2名強盜集團成員查緝到案，並分別於新竹及桃園等地查緝集團余姓幹部等成員4名到案，當時其中一名成員還在摩鐵內爽泡按摩浴缸，當場裸身就逮。

另專案小組為釐清藏身幕後歹徒，以數位鑑識等方式鍥而不捨追查，發現該強盜集團係由人在國外的25歲松姓首腦，以通訊軟體指揮國內余嫌等6人，以假交易方式，透過虛擬貨幣仲介商佯裝要販賣虛擬貨幣，由該仲介商媒合買家，誘騙買家到場交易時，再洗劫其財物。

警方不動聲色待松嫌在農曆年前由境外返台過年之際，一舉查緝到案，徹底瓦解該新型態跨境虛擬貨幣強盜集團，追回不法所得約60萬及贓款所購買的賓士C300一輛，訊後涉案7人全數依強盜罪嫌送辦，全案並由檢方在最近進一步起訴。

第二分局分局長陳家銘呼籲，未透過合法及有信用的交易所做虛擬貨幣的交易買賣，往往危機四伏充滿陷阱，歹徒通常會在社群媒體、FB、Line、論壇等非交易所的地方，貼出買賣訊息，無法核實對方身分，交易流程也缺乏第三方監管，容易受騙而損失財物，民眾務必審慎不要讓自己誤入險境，同時藉此案例宣示警方維護治安決心，只要歹徒在台中犯案，哪怕天涯海角也要繩之以法。

當時其中一名成員正爽泡按摩浴缸。（警方提供）

另一成員趴在床上束手就擒。（警方提供）

警方將犯嫌依強盜罪嫌送辦。（警方提供）

警方追回以贓款購買的賓士車。（警方提供）

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