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    對超商女店員伸鹹豬手襲臀 辯「情不自禁、不小心」被判刑3月

    邵男對超商女店員伸鹹豬手襲臀，辯稱情不自禁、不小心，被判刑3月，易科罰金9萬元。（情境照）

    邵男對超商女店員伸鹹豬手襲臀，辯稱情不自禁、不小心，被判刑3月，易科罰金9萬元。（情境照）

    2022/06/20 12:59

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄邵姓男子被控到超商購物，趁機對女店員伸鹹豬手襲臀，性騷後竟還對著被害人笑，嚇壞女店員報案提告，邵男辯稱當天曾喝酒，一時「情不自禁」、「不小心碰到」，高雄地院法官認定被告供詞反覆且矛盾，判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

    判決書指出，2021年12月間，被告邵男前往市區某超商門市購物，在超商櫃檯前見女店員於其左手邊的收銀處結帳，竟心生歹念，意圖性騷擾靠近她的身邊，並趁被害女店員未注意不及抗拒之際，伸手抓捏她的臀部，女店員控訴，當時她在左邊櫃台取貨，對方在右側櫃台結帳，結完帳左手就往她的方向擺動，掐其屁股一下。

    被害人表示被襲臀時曾看了對方一眼，但邵男竟一臉戲謔的看著她，令人不舒服，因不堪受辱且害怕，決定報警處理，她告訴警方被告襲臀不到一分鐘，但有捏的動作；邵男到案不否認犯行，辯稱當時有喝酒，是不小心碰到、不是故意的，否認有性騷擾犯行。

    高雄地院審酌倘被告是不小心碰到，自可當場表示歉意，求取諒解，卻未向女店員做任何表示，調閱店內監視器畫面，顯見被告伸手抓捏被害人臀部後，知悉對方已經察覺，而朝其方向注視查看，有刻意與她保持距離，並為其他翻看物品、四處張望的假意動作，依此研判被告並非不小心碰觸，而是故意碰觸，欠缺尊重他人對身體自主權利，造成被害人心理陰影，判他3月徒刑，仍可上訴。

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