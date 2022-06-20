國道警自戕搶救6天 宣告不治

國道警察竹林分隊。（記者蔡彰盛攝）

2022/06/20 11:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國道竹林分隊25歲柯姓警員14日在國道舉槍自戕，經送台大新竹分院搶救，昏迷指數3，柯員轉院回高雄由家人就近照顧，可惜仍於搶救6天後，今早宣告不治，分隊同仁都很痛心不捨。

警方初步調查，柯員14日凌晨與徐姓小隊長執行4到8點巡邏勤務，於國道3號南向104公里舉發交通違規後，至105公里避車彎巡簽。之後，柯說想下車抽菸，隨後就跨越護欄到邊坡，舉槍自戕。

請繼續往下閱讀...

案發後警方指出柯員的死因是「感情因素」，卻有員警向媒體爆料，指柯員生前曾遭霸凌。

警方表示，經解鎖柯員手機發現相關對話內容確有輕生念頭，柯員自戕確係感情因素，與霸凌無關。網傳LINE截圖徐小隊長對於柯員打掃不力，於群組內公開影像檢討乙節，經查確有其事，管理確有不當，依規定記過一次處分，並調整服務地區。

被指霸凌的小隊長擅自在公家備勤室內馴養龍貓（絨鼠），經查確有其事，其使用空調櫃及手提寵物箱，有竊取公用電能之嫌，將依竊盜罪嫌移送法辦。分隊長及大隊長考核監督不當，各予加重申誡二次處分。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法