為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國道警自戕搶救6天 宣告不治

    國道警察竹林分隊。（記者蔡彰盛攝）

    國道警察竹林分隊。（記者蔡彰盛攝）

    2022/06/20 11:52

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國道竹林分隊25歲柯姓警員14日在國道舉槍自戕，經送台大新竹分院搶救，昏迷指數3，柯員轉院回高雄由家人就近照顧，可惜仍於搶救6天後，今早宣告不治，分隊同仁都很痛心不捨。

    警方初步調查，柯員14日凌晨與徐姓小隊長執行4到8點巡邏勤務，於國道3號南向104公里舉發交通違規後，至105公里避車彎巡簽。之後，柯說想下車抽菸，隨後就跨越護欄到邊坡，舉槍自戕。

    案發後警方指出柯員的死因是「感情因素」，卻有員警向媒體爆料，指柯員生前曾遭霸凌。

    警方表示，經解鎖柯員手機發現相關對話內容確有輕生念頭，柯員自戕確係感情因素，與霸凌無關。網傳LINE截圖徐小隊長對於柯員打掃不力，於群組內公開影像檢討乙節，經查確有其事，管理確有不當，依規定記過一次處分，並調整服務地區。

    被指霸凌的小隊長擅自在公家備勤室內馴養龍貓（絨鼠），經查確有其事，其使用空調櫃及手提寵物箱，有竊取公用電能之嫌，將依竊盜罪嫌移送法辦。分隊長及大隊長考核監督不當，各予加重申誡二次處分。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國道警察巡邏中自戕 昏迷指數3
    2022/06/14 12:03

    國道警察巡邏中自戕 昏迷指數3
    國道警察酒駕被攔撞傷同僚 被記兩大過免職
    2022/04/09 09:11

    國道警察酒駕被攔撞傷同僚 被記兩大過免職

    用對「它」專家：一次解決文明病困擾
    奧迪R8國道狂飆時速239km 警PO罰單照反被逆風洗版
    2021/07/21 09:02

    奧迪R8國道狂飆時速239km 警PO罰單照反被逆風洗版
    暖警開道救回幼童遭記過 國道古坑分隊︰行政獎勵讓功過相抵
    2020/09/27 16:35

    暖警開道救回幼童遭記過 國道古坑分隊︰行政獎勵讓功過相抵

    空間再進化！Gogoro VIVA XL SUPERFAST
    國道小隊長選舉日支援 被同事發現猝死寢室
    2020/01/13 14:24

    國道小隊長選舉日支援 被同事發現猝死寢室

    疲勞駕駛撞死國道警察 聯結車司機判刑8月
    2019/11/16 18:21

    疲勞駕駛撞死國道警察 聯結車司機判刑8月
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播