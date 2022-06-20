專業的來！三線一星督察巧遇肇逃車禍 助破案意外逮獲通緝犯

三線一星督察巧目擊機車肇逃，熱心提供行車紀錄器意外逮獲通緝犯陳男（右）。（民眾提供）

2022/06/20 11:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局三線一星督察郭富忠巧遇肇逃車禍，除下車協助照顧傷者，通知轄區鼓山分局趕至處理，並熱心提供行車記錄器，意外讓鼓山分局查獲肇逃者是一名通緝犯，陳姓通緝犯向友人借騎機車肇逃，險讓車主背上黑鍋，當場將他解送歸案，另涉肇事逃逸今函送法辦。

鼓山分局今指出，高市警局駐區督察郭富忠於17日深夜，剛從內惟派出所慰勤結束，行經鼓山三路、華安路口時，巧目擊機車追撞車禍，郭男迅速下車了解狀況，沒想到其中一方機車騎士竟趁機逃逸，郭督察協助報案，熱心提供行車紀錄器給隨後到場的派出所員警，希望能幫忙揪出肇逃駕駛。

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警員陳君慈迅速調閱路口監視器並詳細檢視行車紀錄器畫面，循線得知車主地址，警員黃金龍、王威仁於18日前往車主住處詢問，車主才發現借住在他家的陳姓友人，竟然騎他的機車與人車禍又逃逸，警方調查，赫然發現陳姓男子（53歲）竟是澎湖地檢署今年6月發布的「毀損債權」通緝犯，當場解送歸案，另肇事逃逸的行為，則依交通事故逃逸罪函送法辦。

警方於偵辦過程中，調閱監視器，觀察影像發現肇事逃逸男子所騎乘的機車號碼，陳員得知車主地址後，立即通知線上警組前去詢問車主，發現竟是借住家裡的好友騎機車肇事逃逸，經員警進一步追問，陳男才坦承日前已接獲家人通知，知道自己遭通緝。

陳男被依法逮捕，並於警詢筆錄製作完成後，解送至鼓山分局，視迅連結澎湖地檢署歸案。

三線一星督察巧目擊機車肇逃，熱心提供行車紀錄器意外逮獲通緝犯陳男（右）。（民眾提供）

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