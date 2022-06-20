為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    專業的來！三線一星督察巧遇肇逃車禍 助破案意外逮獲通緝犯

    三線一星督察巧目擊機車肇逃，熱心提供行車紀錄器意外逮獲通緝犯陳男（右）。（民眾提供）

    三線一星督察巧目擊機車肇逃，熱心提供行車紀錄器意外逮獲通緝犯陳男（右）。（民眾提供）

    2022/06/20 11:31

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局三線一星督察郭富忠巧遇肇逃車禍，除下車協助照顧傷者，通知轄區鼓山分局趕至處理，並熱心提供行車記錄器，意外讓鼓山分局查獲肇逃者是一名通緝犯，陳姓通緝犯向友人借騎機車肇逃，險讓車主背上黑鍋，當場將他解送歸案，另涉肇事逃逸今函送法辦。

    鼓山分局今指出，高市警局駐區督察郭富忠於17日深夜，剛從內惟派出所慰勤結束，行經鼓山三路、華安路口時，巧目擊機車追撞車禍，郭男迅速下車了解狀況，沒想到其中一方機車騎士竟趁機逃逸，郭督察協助報案，熱心提供行車紀錄器給隨後到場的派出所員警，希望能幫忙揪出肇逃駕駛。

    警員陳君慈迅速調閱路口監視器並詳細檢視行車紀錄器畫面，循線得知車主地址，警員黃金龍、王威仁於18日前往車主住處詢問，車主才發現借住在他家的陳姓友人，竟然騎他的機車與人車禍又逃逸，警方調查，赫然發現陳姓男子（53歲）竟是澎湖地檢署今年6月發布的「毀損債權」通緝犯，當場解送歸案，另肇事逃逸的行為，則依交通事故逃逸罪函送法辦。

    警方於偵辦過程中，調閱監視器，觀察影像發現肇事逃逸男子所騎乘的機車號碼，陳員得知車主地址後，立即通知線上警組前去詢問車主，發現竟是借住家裡的好友騎機車肇事逃逸，經員警進一步追問，陳男才坦承日前已接獲家人通知，知道自己遭通緝。

    陳男被依法逮捕，並於警詢筆錄製作完成後，解送至鼓山分局，視迅連結澎湖地檢署歸案。

    三線一星督察巧目擊機車肇逃，熱心提供行車紀錄器意外逮獲通緝犯陳男（右）。（民眾提供）

    三線一星督察巧目擊機車肇逃，熱心提供行車紀錄器意外逮獲通緝犯陳男（右）。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    騎士疑遭違規左轉車撞飛昏迷命危 肇逃出租車被鎖定查緝中
    2022/06/20 10:51

    騎士疑遭違規左轉車撞飛昏迷命危 肇逃出租車被鎖定查緝中
    解送途中脫逃17歲少年3天落網 幫他脫逃的親戚朋友們全都慘了
    2022/06/20 09:40

    解送途中脫逃17歲少年3天落網 幫他脫逃的親戚朋友們全都慘了

    用對「它」專家：一次解決文明病困擾
    南漂高屏擺攤 他騎機車未戴安全帽被攔才知被通緝
    2022/06/15 15:16

    南漂高屏擺攤 他騎機車未戴安全帽被攔才知被通緝
    豬隊友亂停車 害逃亡2年「5條通」騙子落網
    2022/06/14 16:58

    豬隊友亂停車 害逃亡2年「5條通」騙子落網

    SYM全新迪爵國民神車上市
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播