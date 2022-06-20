心裡超不安！紫南宮拜拜「順走」錢母、項鍊 急將贓物送警吃官司

竹山紫南宮香火鼎盛，每年製作的錢母、項鍊都受到歡迎。（記者陳鳳麗攝）

2022/06/20 11:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕土地公在看！30多歲林姓男子跟朋友開車到紫南宮拜拜，利用過年前竹山紫南宮借還金人潮多，潛入辦公室偷走用紙裝的套幣、金銀錢母各10組，及項鍊5條，整袋放在友人車上，隔天該男知道東窗事發，請另一名朋友將8盒套幣、金銀錢母各7組，及項鍊3條，交給竹山警方，在南投檢方偵辦期間，向紫南宮認錯並賠償，檢察官聲請簡易判決，南投地院近日判處林男有期徒刑4個月。

這名家住外縣市的35歲林姓男子，今年1月27日下午1時多，坐朋友的車到紫南宮拜拜，當時再過4天就是除夕，前來借金、還金的信眾多，該宮人員也很忙碌，林男看到辦公室沒有人，潛入偷走由莊姓委員包管的一袋紫南宮新製的套幣10盒、琉璃項鍊5條和金銀錢母各10枚。

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林男偷走該袋物品後，若無其事地把該袋東西交給朋友，請他放在車上。隔天上午他即感覺不安，感覺會被警察逮捕，因此商請一名綽號「凸仔」的男子，將套幣8盒、項鍊3條、金錢母7個、銀錢母7個交予竹山警方，少了套幣3盒、項鍊兩條和金銀錢母各3組。

在交還偷竊物品前，莊姓委員也發現東西不見而報案，警方還在追查竊 賊身分時，林男即託朋友來交付贓物，而警方傳喚他到案後，他坦承偷了對「伯公啊」（土地公）的東西後一直不安，知道自己做錯了，後來也與紫南宮和解賠償。

南投地院法官近日將他以竊盜罪名，判處有期徒刑4個月，得易科罰金，折合新台幣12萬元。

紫南宮的金銀錢母、項鍊等物，非常受到信眾的歡迎，林姓男子就偷走ㄧ袋錢母、項鍊、套幣。此為示意照。（記者陳鳳麗攝）

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