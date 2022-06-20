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    把OL騙進酒店哺乳室逼口交 男瞎辯：她主動

    陳男逼女子口交，事後還辯女子主動，遭最高法院依強制性交罪判刑3年6月定讞。（示意圖）

    陳男逼女子口交，事後還辯女子主動，遭最高法院依強制性交罪判刑3年6月定讞。（示意圖）

    2022/06/20 11:13

    〔記者溫于德／台北報導〕陳男4年前參加台、美產業合作及商機說明會時，將負責聯絡工作的某台灣公司女職員，騙進五星級酒店哺乳室口交，犯後還瞎辯被害人主動獻身，最高法院維持歷審見解，依強制性交罪判刑3年6月定讞。

    判決指，2018年3月16日下午4時，陳男到台北市某五星級酒店參加說明會時，由被害女子負責招待，他向被害人提議到場外聊天，兩人也在說明會開始前，一同走回會場途中，經過酒店1樓哺乳室。

    當下，陳男卻謊稱哺乳室設計怪異，要被害人一同入內看看，被害人沒想太多一起進入，但陳男關上哺乳室的門後，隨即搓揉被害人的胸部、乳頭，還逼迫口交得逞，被害人受辱後立刻向同事訴說委屈並報警處理。

    法院審理時，陳男堅稱，女職員主動、自願幫他口交。陳的律師也說，女職員當下並非需要哺乳的婦女，竟未拒絕避嫌，且依女職員說法可知，口交時，女職員從未明確表示拒絕，陳當時也未持任何刀械利器，女職員竟未大聲拒絕、求援，可見案發時，女職員配合陳的要求，射精在口中。

    台北地院、高等法院均拒絕採信陳男及其律師辯詞，並依被害人證詞可知，被害人礙於陳男是老闆的客戶，政商關係很好，擔心得罪，被性侵時才不敢反抗。

    北院、高院同時痛批陳男利用被害人身處密閉狹小空間，對首次碰面的被害人性侵，犯後還瞎辯被害人主動獻身，難認有悔改之心，均依強制性交罪判刑3年6月。最高法院駁回上訴定讞。

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