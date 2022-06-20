金盛世紙業前總經理涉不實交易詐獎金 14人起訴

「金盛世紙業」前總經理黃國泉詐領業績獎金被起訴。（資料照）

2022/06/20 11:09

〔記者錢利忠／台北報導〕以出產衛生紙品牌的「倍潔雅」著稱的金盛世紙業，時任總經理的黃國泉、業務部協理林國洲、供應鏈部門經理蘇文菁、財務部經理任鳳英、業務部經理黃弘仁等多名內部人，為詐領289萬餘元業績獎金，竟內神通外鬼製造不實交易，造成公司3億多元損害，黃國泉、林國洲等人到案後已認罪，台北地檢署今依背信等罪起訴黃國泉等14人，建請法院宣告沒收不法所得。

檢方調查，印尼金光集團轄下亞洲漿紙公司在台百分之百持股的金盛世，其時任總經理黃國泉、業務部協理林國洲、供應鏈部門經理蘇文菁、財務部經理任鳳英、業務部經理黃弘仁等5人，為了詐領業績獎金，涉與13家衛生紙代工廠商製造不實交易，虛增原紙加工成衛生紙的訂單，圖利廠商以低於原紙成本的價格，取得金盛世的原紙。

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由於原紙價格與衛生紙成品的價格不同，黃國泉等人另涉虛增衛生紙銷貨收入以及促銷活動申請表，而沒有實際進行代工的廠商則配合製造不實的加工費等發票，提供給黃國泉等人向公司不實核銷，藉此沖銷無法回收的2億1194餘萬元應收帳款，黃等人陸續詐得289萬5622元業績獎金；其中，黃國泉、林國洲、蘇文菁、任鳳英分別詐得68萬多元、83萬多元、63萬多元、31萬多元業績獎金，金盛世則於2012年至2018年間遭虛增營業收入達3億5456萬4774元。

檢方另查出，蘇文菁、黃弘仁任職於金盛世期間，曾與公司簽訂「保密及不競爭協議」，卻違反競業禁止規定，利用黃弘仁胞兄名義在宜蘭礁溪鄉私自設立菁弘國際公司，委請金盛世的代工廠同時替菁弘國際代工，生產「極度純柔」、「優朵」、「綠荷」等3款自有品牌衛生紙；此外，還接洽與金盛世合作的物流公司協助菁弘國際出貨，使菁弘國際獲利1億530萬1261元，蘇文菁、黃弘仁2人則從中分紅226萬4996元。

此外，蘇文菁、黃弘仁明知金盛世自2010年開始致力開發網路電商經銷通路，仍於2016年4月至2017年12月間，利用金盛世的電腦、網路等公司資源，處理菁弘國際各期銷售帳務明細、投保產險、徵聘員工、稅務、編製財報、股東分紅等日常營運業務，還接洽客戶訂單、安排出貨、開立銷項發票、與網路電商結算及請款等諸多商業競爭行為，藉此降低金盛世的商業優勢而受到損害。

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