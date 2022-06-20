騎士疑遭違規左轉車撞飛昏迷命危 肇逃出租車被鎖定查緝中

租車疑違規左轉撞飛無辜騎士昏迷，警方在現場取獲肇事汽車掉落證物，醫院發病危通知警方全力追緝肇逃者。（民眾提供）

2022/06/20 10:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市66歲璩姓男子騎機車行經新興區路口，遭對向一輛疑違規左轉汽車撞飛，璩男被撞重傷送醫，肇事者肇逃棄傷者不顧，醫院發出病危通知，家屬憂心不已，據了解，警方循線已查出肇事車輛為出租車，已鎖定可疑的租車男子，全力查緝中。

被撞重傷昏迷未醒的璩男仍在搶救中，他的孩子向網友求助，怒指肇事者駕駛白色自小客車，行經中山一路、七賢路口時，沒等到對向紅燈就違規左轉，把無辜守規的父親撞飛好幾層樓高，然後又不轉了，往另外一個方向肇事逃逸，請肇事者立刻自首，誠心道歉，也希望有看到肇逃車輛的民眾，立刻報案協助逮人。

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新興分局今指出，中山所昨午接獲報案發生肇逃交通事故，經到場協助救護，並將受傷之璩男（66歲）送往高醫救治，璩男手腳、頭部有嚴重外傷，初了解，該事故疑似自小客車欲在該路口左轉時，未等左轉時向號誌亮起，即違規左轉並撞倒對向直行機車騎士。

警方獲報後，立即循現場路口影像與遺留車牌查緝，初步調查該車是租賃車輛，已取得相關租賃使用人資料，鎖定特定對象積極追緝中，將儘速帶案偵辦，還受傷家屬公道。

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