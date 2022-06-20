永康警取締違規微型電動二輪車 3天告發58件 逾8成是移工

永康警方連續3天執行違規取締專案，合計告發58件之多。（民眾提供）

2022/06/20 10:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕立法院近期三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，原條文中的「電動自行車」名稱改為「微型電動二輪車」，台南永康警分局連續3天執行違規取締專案，共告發了58件，沒入11部，逾8成是外籍移工。

永康警分局交通組長葉敏旭表示，這次修法重點，更包含了懸掛車牌、投保強制汽車責任保險、限制騎乘年齡在14歲以上等，但三讀條文明定施行日期由行政院定之，因應過渡期，在本月17至19日，執行取締違規微型電動二輪車專案。

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葉敏旭說，專案執行中發現1名印尼籍移工「假皮｣ （化名），在該國即有汽修科專業背景，來台後平日從「蝦皮網站｣購買零組件，以改裝微型電動二輪車為樂趣，卻不知已牴觸台灣法律，其改裝的微型電動二輪車，已沒入該車輛收場。

葉敏旭提到，這次專案除針對永康工業區、崑山市場等移工改裝車出沒地點，加強取締。

永康分局對於電動車改裝廠也會前往勸導約制，統計這次專案，計查獲未依規定戴安全帽34件、闖紅燈7件，酒後駕車5件（其中1件移送公共危險罪），未依標誌、標線行駛1件，沒入未經審驗合格微型電動二輪車11部，合計取締58件。

永康分局長甘炎民指出，微型電動二輪車屬慢車，按規定最大行駛時速要在25公里以下，但常見許多經改裝的車輛在路上飆速更勝機車，目前違規樣態主要為未依規定戴安全帽、闖紅燈、酒後駕車及未依標誌、標線行駛等。

永康警方連續3天執行違規取締專案，合計告發58件之多。（民眾提供）

永康警方連續3天執行違規取締專案，合計告發58件之多。（民眾提供）

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