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    他連接2張罰單 竟是同時間、同部車 分別在台74線、國4被開單

    台中太平一位陳姓民眾今年5月，收到一張大雅分局寄出的罰單，顯示他4月22日13時57分，在「台中市潭子區台74線20公里」違規。（記者陳建志攝）

    台中太平一位陳姓民眾今年5月，收到一張大雅分局寄出的罰單，顯示他4月22日13時57分，在「台中市潭子區台74線20公里」違規。（記者陳建志攝）

    2022/06/20 08:23

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平一名陳姓民眾，今年5月收到一張台中市警局大雅分局開出的罰單，指稱他4月22日13時57分，在「台中市潭子區台74線20公里」未依規定變換車道開罰3000元，沒想到6月中又收到國道公路警察寄來的罰單，仔細一看檢舉照片和時間一模一樣，但地點卻變成「國道4號東向27.2公里」，陳男無奈表示「難道我是宋七力會分身？」，居然同一個時間，同時開車出現在國道4號和台74線，質疑檢舉人明顯惡意捏造不實地點，而開單的員警也沒有查證，根本是擾民。

    這名陳姓民眾表示，上月收到一張大雅分局開出的罰單，指稱他4月22日13時57分，在「台中市潭子區台74線20公里」未依規定變換車道，開罰3000元，沒想到前幾天又收到一張國道警察第三大隊泰安分隊開出的罰單，太太看到後罵他「怎麼一直被開罰單？」

    陳男說，拿到罰單仔細一看覺得照片很眼熟，趕緊把6月20日到期還沒繳的罰單拿出來比對，發現檢舉照片和時間居然一模一樣，但這次地點換成是「國道4號東向27.2公里」。

    陳姓民眾表示，被檢舉路段到底是國道4號還是台74線潭子路段？自己已經不太記得，不過至少有一張罰單場景是不符的，質疑員警收到民眾檢舉，開單前沒有求證就隨便開單，尤其是檢舉的民眾，同樣的時間、照片，地點卻明顯不同，「難道我是宋七力會分身？」顯然是惡意捏造不實地點，擔心若同時也檢舉他在國一、國八等不同地點違規，那自己不是光申訴就忙不完。

    台中市政府交通事件裁決處申訴課長許志村表示，民眾若接到有問題的罰單，須在應到案日期前，透過線上或臨櫃窗口的方式進行申訴，若罰款已繳申訴後確認有誤也會將錢退還，強調將會針對該案進行調查釐清，未來也會請員警開單時要更仔細的查證。

    台中太平一位陳姓民眾，今年6月中又收到國道警察寄來的罰單，同樣顯示他4月22日13時57分違規，舉發照片也一樣，但地點卻變成「國道4號東向27.2公里」。（記者陳建志攝）

    台中太平一位陳姓民眾，今年6月中又收到國道警察寄來的罰單，同樣顯示他4月22日13時57分違規，舉發照片也一樣，但地點卻變成「國道4號東向27.2公里」。（記者陳建志攝）

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