交通違規被重複開單 楠梓警分局坦承疏失撤單懲處

李女不滿被警方重複舉發交通違規，拍下2張罰單PO臉書社團爆料公社二社，質疑警方缺業績重複開單。（臉書社團爆料公社二社照片）

2022/06/19 21:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄李姓車主1週內收到2張交通違規罰單，卻發現違規照片一模一樣，懷疑員警重複舉發，今在臉書PO文諷刺警察缺業績；楠梓警分局今晚坦承疏失，將懲處開單員警，並函文監理所撤銷罰單，加強員警教育訓練。

高雄李姓市民收到楠梓警分局交通分隊開出5月28日、6月3日交通違規罰單，卻發現2張罰單的舉發違規照片竟一模一樣，違規地點都是高楠公路監理南街，均是直行車佔用轉彎專用車道。

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李女認為警方重複舉發違規，拍下2張罰單PO上臉書社團爆料公社二社，她質疑，就算這2天剛好都到同一個地方，那騎在她前面的機車與開在她旁邊的車，也都剛好是同樣那些人？她氣得諷刺「政府缺錢」、「警察缺業績」，員警改個時間、日期就可以多開1張罰單、多1份業績，「是這個意思嗎」？但她強調，其中有1天根本沒到過那個地方，難道是靈異事件？

楠梓警分局今晚調查結果出爐，確認是交通分隊劉姓員警於5月28日在易肇事路段高楠公路與監理南路口交通執法，事後舉發作業過程，因電腦軟體重複產出同樣資料夾，加上員警疏忽一時不察，將交通舉發單重複輸入，造成重複舉發。

楠梓警方表示，針對員警疏失部分，將追究行政責任，並予以懲處，至於重複舉發部分，警方前天已函文監理機關撤銷罰單，將全面清查有無類似情形，並加強員警教育訓練。

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