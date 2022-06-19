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    福馬古道健行遇蜂襲 4女遭螫1人昏迷

    救護人員將昏迷的陳女搬運下山。（記者吳昇儒翻攝）

    救護人員將昏迷的陳女搬運下山。（記者吳昇儒翻攝）

    2022/06/19 17:57

    〔記者吳昇儒／新北報導〕50多歲陳姓女子今日上午搭車到新北市貢寮區，參加恆青登山隊福馬古道南線健行活動，未料今日下午1時35分，一行36人遇到蜂襲，共有4名女性隊員遭蜂螫，陳女因被螫了3針，一度意識昏迷。警、消獲報後，上山救援，引導3名輕傷患者離開後，同步搬運昏迷的陳女下山。陳女下山後已逐漸回復意識，現已送往澳底保健站救治。

    警、消接獲通報後，分別從兩側登山口進入古道中。消防局派出瑞芳、雙溪、貢寮、九份分隊及金山中隊前往救援，共11車27人，消防隊員從卯澳派出所登山口進山，約於1個半小時接觸到患者。

    救護人員檢視4人傷勢，當中3人均被螫到1針，尚可清醒行走，另一名陳姓女子被螫3針身體出現些許過敏反應，情況較為嚴重，意識昏迷；引導輕傷的3人下山後，也將意識昏迷的陳女搬運下山，所幸下山後陳女意識恢復，為求慎重起見安排救護車將她送往澳底保健站觀察救治，暫無生命危險。

    新北市消防局第六救災救護大隊長莊渝淵呼籲，民眾登山時若遇到蜂群應保持冷靜遠離，不要主動攻擊，避免穿著鮮豔衣服及噴灑香水、化妝品以免招蜂引蝶吸引蜂類攻擊，吃剩的果皮、食物應包好密封，避免招來蜂群；如果發現有蜂群圍繞飛翔，代表該處可能有蜂巢，應繞道或退後，千萬不可攻擊來蜂，不然會引起蜂群大規模的攻擊。

    若蜂群已向人正面撲飛攻擊，應轉身逃跑並用淺色外套蓋住頭部，不要慌張拍打，以免招來更多蜂群攻擊；曾因蜂螫產生過敏反應者，則須避免再度蜂螫，以免誘發嚴重過敏。

    救護人員將昏迷的陳女搬運下山。（記者吳昇儒翻攝）

    救護人員將昏迷的陳女搬運下山。（記者吳昇儒翻攝）

    消防隊員引導健行人員安全下山。（記者吳昇儒翻攝）

    消防隊員引導健行人員安全下山。（記者吳昇儒翻攝）

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