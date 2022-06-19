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    彰化3連霸測速桿王 往北拍4個月又轉向了

    彰化縣稱霸固定式測速桿冠軍寶座3年的東外環道2.2K測速桿，今天從原本往北拍照，改為往南拍照。 （警方提供）

    彰化縣稱霸固定式測速桿冠軍寶座3年的東外環道2.2K測速桿，今天從原本往北拍照，改為往南拍照。 （警方提供）

    2022/06/19 16:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕是真的！彰化縣稱霸固定式測速桿冠軍寶座3年的彰化市省道台74甲線東外環道2.2K測速桿轉向了，今年2月這支測速桿曾由原本往南拍照，改為往北拍照，沒想到僅過4個月，縣警局交通隊今天又將這支測速桿改為往南拍照，不少用路人眼尖發現，紛紛PO網公告要大家小心，許多用路人轟「是在搶錢嗎？」

    彰化縣去年固定式測速照相桿排名，前10名共開出9萬3246張罰單，依汽車超速1600元起跳，「業績」高達1億4900多萬元，其中，東外環道2.2K的測速桿，去年共「閃」了1萬3442張超速罰單，平均1天近37張，榮登「桿王」寶座，同時也是連續3年稱霸。

    今年2月東外環道這支測速桿由原本的往南拍照，改為往北拍照，當時即引起用路人議論，沒想到僅過4個月，這支測速桿於今天再度轉向，改為往南拍照，有用路人經過眼尖發現「那支測速桿不是往北照嗎，怎麼會突然又往南照？」把測速桿轉向訊PO上網「小心超速被開罰！」有用路人轟「是在搶錢嗎？轉了又轉，頭都快轉暈了」。

    交通隊指出，警方通常會依據該條道路行車速度與事故件數、頻率，考量到行車安全，才會決定是否將路口處的測速桿轉向調整。據了解，警方研判該路段銜接省道台74線中彰快速公路，為上坡路段，用路人從台中方向行駛過來時，速限為80公里，一旦進入彰化轄區東外環道速限就降為70公里，很可能會不自覺就超速，加上去年北上車禍有增加跡象，因此把測速桿轉向。

    警方呼籲，警方設置測速桿主要目的是讓用路人遵守行車速限，並非一味開罰，用路人行經易肇事路段務必減速慢行，按照速限行駛以避免車速過快發生危險。

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