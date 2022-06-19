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    路口急煞挨罰辯「怕被冤枉肇逃」 法官打臉：前方無突發路況

    黃男在路上急煞遭開罰1.8萬元，吊扣汽車牌照3個月，黃不服以「怕被冤枉肇逃」等理由向法院聲請撤單，但二審仍不採信，判罰確定。（資料照）

    黃男在路上急煞遭開罰1.8萬元，吊扣汽車牌照3個月，黃不服以「怕被冤枉肇逃」等理由向法院聲請撤單，但二審仍不採信，判罰確定。（資料照）

    2022/06/19 16:37

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子去年初開車途中，不滿另輛自小客超車未果長按喇叭，竟在綠燈路口突然煞停，在後方險撞上的自小客因此檢具行車紀錄器檢舉，警方依法告發，黃因此遭開罰1.8萬元，吊扣汽車牌照3個月，黃不服以「怕被冤枉肇逃」等理由向法院聲請撤單，但二審仍不採信，判罰確定。

    警方表示，汽車駕駛人行進間如果沒有遇突發狀況，任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，最重可處2萬4000元罰鍰及吊扣車輛牌照3個月，並須上道安講習及記點處分，提醒駕駛人若遇到他車挑釁，可利用行車紀錄器錄影存證自保並報警處理，無故在車道上減速、急煞或急停，因此引發交通事故，恐怕得負上刑事及民事賠償責任。

    判決指出，去年1月14日下午4時許，黃男開車沿西屯區河南路行駛時，另輛自小客欲超車插入黃正在行駛的車道，黃不讓該車違規超車，往前行駛，引來該車駕駛長按喇叭，黃男疑因此心生不滿，在青海路、河南路口突然煞車，接著將頭伸出窗外，與該車駕駛理論。

    後來對方以行車記錄器影像，檢舉黃在路口緊急煞車的行為，警方依法告發，黃遭台中市交通事件裁決處開罰1.8萬元，吊扣汽車牌照3個月，他不服向法院聲請撤單辯稱，當時是檢舉駕駛要在雙白線超車不成，對他長時間按鳴喇叭，他擔心與檢舉人車輛碰撞，為了避免被冤枉肇事逃逸，所做出的必要行車反應。

    也就是說，如果檢舉人沒有長按喇叭，他也不會緊急煞車，但一審法官勘驗行車記錄器影片後，確認黃在路口的確有緊急煞車行為，且當時是綠燈，前方沒有任何突發路況需要緊急煞車，認為處分沒有違誤，判罰，黃再上訴台中高等行政法院，法官仍維持一審認定，全案判罰確定。

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