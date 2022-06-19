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    首頁　>　社會

    中國伏季休漁期未禁釣具 澎湖海巡隊查扣越界作業中國漁船

    澎湖海巡隊發現越界中國漁船，因該船不停船受檢採取強靠登船策略。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖海巡隊發現越界中國漁船，因該船不停船受檢採取強靠登船策略。（澎湖海巡隊提供）

    2022/06/19 10:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國伏季休漁期自5月1日至8月1日實施，除了釣具類以外，其餘漁法全禁。澎湖海巡隊18日在目斗嶼查扣中國越界漁船「閩惠漁04236號」，雖然漁船是流刺網型態，但船長堅稱是載客出海釣魚，海巡隊依法帶案扣回馬公隊部處理。

    澎湖海巡隊調查指出，18日海巡署第十三巡防區指揮部運用岸際雷達，發現目斗嶼東北海域有不明中國籍漁船越界，隨即指揮澎湖海巡隊10071巡防艇查處，於目斗嶼東北12浬處查獲「閩惠漁04236號」中國籍漁船（流刺網型態）於我國禁止水域作業，該船拒絕停船受檢，巡防艇遂採取緊追及強靠登檢該陸船，全案依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將涉案人、船押返馬公港留置調查。

    巡防艇遂採取緊追及強靠登檢控制該船，查獲船上計有5名船員，初步量測體溫均正常，經查該船漁法為流刺網，漁獲30公斤已全數海拋，未發現牛、豬肉製品。海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，均全程穿著全套防疫裝備，以防杜疫病入侵，18日晚間7時30分將5名中國籍船員送往醫院實施PCR核酸檢測，19日上午8時回報檢查結果均為陰性，即送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離留置調查。

    由於中國籍漁船為流刺網型態，依法不得進入澎湖海域作業，同時也列入中國伏季休漁期限制漁法，但船上人員堅持為載客出海進行海釣，屬於法令許可的釣具作業，因此留置調查期間，將會釐清兩者間關係。

    澎湖海巡隊員全副武裝，押解中國漁船返回馬公隊部偵查。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖海巡隊員全副武裝，押解中國漁船返回馬公隊部偵查。（澎湖海巡隊提供）

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