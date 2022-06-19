才11天！新北汐止用路人違規被取締噴飛50萬元 大型車最多

汐止警方對違規大型車司機開單告發。（記者吳昇儒翻攝）

2022/06/19 09:17

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警察局汐止警分局本月6日起至30日止，展開為期25天的「大型車大執法」，將針對砂石車、大貨車等大型車易違規時段及路段加強攔檢，截至6月17日止，共開出計187件罰單，依法規裁罰最高金額來算，總金額高達50萬元。分局長林詮峰表示，將會持續加強執法，以保障用路人安全。

汐止警分局分析，轄區內以大同路三段為大型車肇事發生率較高的路段，今年1月至5月該路段，共發生交通事故118件，其中有49件為大型車輛事故，佔事故比高達42%。

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有鑑於此，汐止警分局除了發函要求汐止轄區東亞、長榮、中國及環球等四家貨櫃場業者，加強約制所屬及配合廠商之司機遵守道路交通法規外，從6月6日起，亦針對大型車輛加強攔查及以科技執法方式（錄影或拍照）取締各項違規行為。一共開出187件罰單，其中包含大型車違規超載7件、闖紅燈5件、併排停車18件、違反管制規定77件、行車紀錄器未依規定裝設3件、號牌污穢3件及一般違規74件。

警方表示曾遇大型車駕駛誤以為隨意併排停等不會觸法，顯見部分大型車駕駛人的交通法規常識不足，員警於本次大執法過程中，也特別針對大型車駕駛人加強交通法規教育，以強化駕駛人交通安全知識。

汐止分局交通組長呂宗霖指出，近期大型車的違規與肇事，已威脅到用路人安全；為加強大型車行車秩序並降低交通事故，透過執法手段，促使大型車駕駛遵守道路交通法規之規範，以維護其他用路人安全。

分局長林詮峰則呼籲，機慢車騎士及行人，遠離大型車輛的「視野死角」及「內輪差」範圍，拒絕成為道路隱形人，只要多一分注意，就能減少一份憾事。

汐止警方對違規大型車司機開單告發。（記者吳昇儒翻攝）

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