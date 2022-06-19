恩恩父親再發文 盼侯友宜提供橫向錄音還原真相

2022/06/19 02:45

〔中央社〕「恩恩」爸爸深夜臉書貼文表示，市長侯友宜痛哭宣布恩恩死訊，當下很震撼，也覺得侯的眼淚很真誠，但迄今20天，真相仍一無所知，盼侯友宜提供橫向通聯錄音檔，還原真相。

恩恩爸爸18日深夜在臉書Facebook貼文表示，17日在政論節目中第一次聽到苦求的橫向錄音檔（關鍵的真相拼圖），從消防局與衛生福利部雙和醫院的對話中，他發現整個聯繫過程中出現許多瑕疵。

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除貼文揭露錄音檔逐字譯文外，「恩恩」爸爸說，當時新北市府衛生局手握確診民眾就醫的派車權限，卻讓消防局119勤務中心完全找不到人；新北市衛生局和衛生所，有沒有24小時的值班人員？為什麼新北市的衛生局（衛生所）可以失聯52分鐘，這部分新北市政府一直沒有提出合理的解釋和說明。

「恩恩」父親林先生在貼文表示，消防局施小姐第一時間，沒有向雙和醫院說明「恩恩」已經意識不清。聽得出來施小姐急著幫忙聯繫醫院，但她只有說「兩個小孩發燒，媽媽很急」，導致雙和急診的人員，把他的孩子當作一般發燒的確診者。

他說，「我老婆只是一般著急的媽媽，醫院確診的病患很多，他們不接受消防局的請求，拒絕收治我的孩子。」新北消防局需要好好的說明清楚，當下勤務中心的狀況，為什麼訊息傳達有這麼嚴重的落差，是否新北市消防局因獨步台灣的SOP，把消防署的指引忽略了。

貼文表示，新北市政府在4月14日當天以前，沒有防疫派遣中心這個編制與功能。勤務指揮中心主任李宇松向他說明的，在4月17日以後，因為「恩恩」的救護事件，消防局才在9樓成立防疫派遣中心，從此確診病患，消防局自己聯繫醫院處理床位，不需要再透過衛生所（衛生局）了。

恩恩爸爸表示，新北市長侯友宜的回應，讓他非常不明白，關鍵的橫向通聯錄音檔或相關檔案，和消防局控告張先生（前新北消防員張津唯）的誹謗案有什麼關係，新北市府就是當事人，手上的檔案已足夠釐清整件事情的真相了，完全不需要透過司法證明清白。且他也從來沒有懷疑過基層消防局的清白，只是要拼湊「恩恩」送醫流程的真相而已。

他說，想要向侯友宜說，侯也曾經痛失過愛子，在4月19日「恩恩」凌晨離世的當下，因難過到無法說話，媒體詢問「恩恩」病情時，也只是回應，「現在太累，請讓我休息」。沒想到上午10時許醒來時，已在新聞上看到侯友宜痛哭流淚，代替他先向媒體宣布「恩恩」結束痛苦，去當小天使了。

恩恩爸爸說，當下很震撼，也覺得侯友宜的眼淚是很真誠的，是真心想要幫助恩爸尋求真相的。但是，從5月29日深夜他在臉書貼文尋求真相，至今已經20天，仍對真相一無所知。

他說，再次卑微請求侯友宜，提供關鍵的橫向通聯錄音檔，讓他能夠清楚地還原整件事情；也祈求真相的公開，能有助於社會進步，不要再有下一個類似的事情發生，不要再讓任何父母或是寶貝，遭受撕心裂肺的苦痛。（編輯：劉學源）1110619

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