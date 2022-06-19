照護疏忽害阿嬤摔撞後腦退化失能 長照機構與居服員共賠97萬

居服員照護疏忽讓阿嬤摔倒撞到後腦，退化失能，長照機構和居服員共被判賠97萬元。（資料照）

2022/06/19 00:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄陳姓婦人指控，謝姓女居服員照護她中風、罹患帕金森氏症69歲母親，疏忽未讓她採坐下等防摔措施使用坐式尿盆，獨自使用助行器不支倒下後腦著地，母親事後只能輪椅代步，認知功能明顯退化、日常生活無法自理。家屬向指派居服員的長照機構和謝女求償，高雄高分院判共同攤賠97萬1500元定讞。

陳婦主張，2018年9月間，長照機構某發展協會指派領有照顧服務員訓練結業的謝女照顧病母，卻疏忽未讓病母坐下等防摔措施，獨自使用助行器站立，進入廁所倒尿，陳母不支倒地後腦著地，引起頭部外傷併腦挫傷、雙側硬腦膜和右後側蜘蛛網膜下出血、顱內出血。

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家屬主張，事發後導致母親病情惡化，怒告機構和謝女，求償精神慰撫、住院及出院後看護費共159萬餘元。長照機構則主張，僅介紹謝女進行居家看護，否認僱傭關係，未從中收取報酬，一、二審查證高雄市衛生局回覆，謝女確實於2018年6月受僱於該長照機構。

長照機構指稱，當時已督促謝姓居服員儘速將病患陳母送醫，選任、監督等都已盡責，無須負損害賠償責任。長照機構也主張，陳母原本就需要看護，無關此次摔倒意外。但法官認為看護需求因這一摔，而有程度不同，依醫院病歷鑑定書認定陳母因該事故受傷影響，增加看護需求，包括生活及行動下降，無法行走，全日臥床及須靠輪椅協助活動，病患所需增為全日看護。

法官裁定家屬主張住院期間及出院後5年的看護費，以及精神賠償40萬元，2名被告需賠償陳母和其代理人97萬1500元，一、二審法官見解相同，判決定讞。

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