男子討債反被逼做人體拱橋 麻將桌砸頭命喪檳榔攤

男子討債反遭逼做人體拱橋，麻將桌砸頭命喪檳榔攤，新竹地院重判兩兇手。（記者蔡彰盛攝）

2022/06/18 23:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣梁姓男子委託竹北市甲鼎檳榔店負責人陳昭瑋，幫他向朋友討債，陳男友人范綱勖發覺梁男在檳榔店內偷陳男的金項鍊，二人竟聯手痛毆梁男，還逼他做「人體拱橋」，梁男體力不支姿勢不穩時，即遭二人踹打或拿麻將桌等重物砸頭，結果梁男慘遭打死，新竹地院依傷害致死罪判范男有期徒刑12年、陳男11年6月。

判決書指出，男子陳昭瑋在新竹縣竹北市經營「甲鼎檳榔店」，去年8月4日梁男委託他幫忙向二人的共同友人簡男催討債務，當晚8點多梁男抵達檳榔店，陳昭瑋友人范綱勖發覺梁男偷陳昭瑋放在現場的金項鍊，便與陳男聯手痛毆梁，梁倒地後，二人更以腳踢、踩等方式虐打。

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在此同時，簡男為確認債務並確保自身安全，遂聯繫多人一同前往，見梁男遭暴打，竟上前掌摑梁男、繼續毆打腳踹其身體，再當場向同行人喝稱「打給他死」，眾人共同逼迫梁做出「人體拱橋」姿勢（即以雙手、雙腳支撐，腹部朝下，腰背部拱起），其間當梁男體力不支致姿勢不穩時，陳昭瑋、范綱勖即徒手毆打或腳踹梁男。

范綱勖還拿折疊麻將桌、旋轉辦公椅等大型重物丟砸梁男頭部，後來還持鐵條毆打梁男背部、以腳踹其頭部後使其倒地後，又以旋轉辦公椅丟砸、以腳踹踩梁男頭部，使其頭部與地面碰撞，梁男當場陷入昏迷，經送台大新竹醫院急救，仍因顱內出血不治死亡。

合議庭認為，就犯罪手段不法程度而言，應以范綱勖最為嚴重，陳昭瑋次之，案發迄今陳男仍對自身犯行飾詞卸責，范綱勖則聲稱自己「智力偏低」、「憂鬱症」。陳昭瑋雖遭梁男竊取財物，但其暴行遠超一般「教訓」程度，絕不能合理化其行為，而范綱勖既非遭竊財物者，更無任何持續施暴的理由，最後依傷害致死罪判范男有期徒刑12年、陳男11年6月。

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